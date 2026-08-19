台北百貨地標大戰引爆 遠東SOGO大巨蛋B區周末試營運

台北百貨地標大戰再掀戰火。遠東SOGO昨（18）日宣布，隨著B區「莫內花園」加入，遠東Garden City（SOGO大巨蛋）四大板塊將全面到位，B區商場將於周末（22日）起試營運。

Garden City主打五大亮點，包括打造台北市中心最大購物商場、最高密度的米其林餐廳、打造全台最大美食街，並集結超過200個全台首店及全台唯一五感沉浸式體驗。遠東SOGO總經理吳素吟更直接喊話「有信心不會輸給101」，打造國際觀光客新地標。

遠東Garden City總面積約3.6萬坪，為台北市中心最大購物商場。隨著B區加入，四大零售及餐飲板塊全面到位，整體集結超過560個品牌，其中逾200個為全台首店，從美妝、香氛、3C、餐飲到生活服務等品類均有布局。

吳素吟表示，經營這座新型態商場，第一階段並不是先計算可以做多少業績，而是要先思考「要做出什麼特色」，特色定位確立後，才能進一步估算業績與坪效。

其中，B區地下二樓規劃近3,000坪餐飲空間，集結超過80個超市、美食街及特色餐廳品牌，主打全台最大美食街，成為Garden City餐飲布局的重要亮點。日系超市LOPIA則預計第4季進駐，餐飲與日常採買可望成為活動客流之外的另一項消費需求。

高端餐飲方面，八樓「星饗藝廊」將11家獲得米其林星級或必比登推薦的餐廳匯聚於單一樓層，其中高達七家為百貨首發店，號稱是單層最高密度的「米其林殿堂」。

地下一樓則以美妝及香氛為主，集結逾50個品牌，並以「溫室」概念打造空間，設置超過8公尺高的香水噴泉及大尺度試香區，從視覺、嗅覺到互動體驗，打造全台唯一五感沉浸式體驗，增加購物之外的體驗元素。

不過，大巨蛋商場的經營條件與傳統百貨存在明顯差異。吳素吟指出，大巨蛋公共空間占比約四、五成，遠高於一般百貨約15%至20%的水準，因此雖然Garden City整體面積達3.6萬坪，但真正可營業空間約占四成。她表示，新型態商場不能只追求可出租面積，公共空間也是打造消費體驗的重要一環。

吳素吟表示，大巨蛋最大的優勢，在於本身即具備大型活動場域的條件，賽事及表演所帶來的人流並非傳統百貨能夠複製；但另一方面，活動人潮具有時間集中及波動特性，如何將活動客流轉化為平日穩定消費，仍是商場後續營運的重要課題。