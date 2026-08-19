媒體黨政軍條款鬆綁 CBIT呼籲行政院副署

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）昨（18）日發出聲明，希望行政院副署有線廣播電視法相關的黨政軍條款修正案，有限度准許政府、其捐助立之財團法人及其受託人間接投資在1%以內、合理化歸責對象。

立法院近期陸續三讀通過有線廣播電視法、廣播電視法相關的黨政軍條款修正案，放寬黨政軍持股上限為1%，改變20多年來一股都不得有的狀況，但行政院拒絕副署。

CBIT表示，立法院三讀通過政府有限度間接投資媒體事業、合理化受處罰對象，改變20多年來，有線電視系統、衛星頻道等廣電產業屢屢因上層或上上層股東「被」政府四大基金等資本正當投資，導致違反「黨政軍條款」而受罰，行政單位因處罰業者被提起法律訴訟且屢次敗訴。凸顯不合時宜的法律，浪費行政資源、政府公帑，並且阻礙廣電產業積極數位轉型與投資。

CBIT指出，行政院先前以多個法規內的黨政軍條款未能齊一管理為理由不予副署。現在相關法規已經通過，期望行政院完成有線廣播電視法有關黨政軍條款三讀條文之副署，改變不合時宜法令困境。