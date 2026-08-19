王瑞瑜領軍台塑新智能 年年有突破

台塑新智能自2022年成立以來，年年都有新突破。在董事長王瑞瑜的領導下，去年營收已突破25億元並開始獲利，今年更可望突破100億元、年增三倍，訂單能見度看到2030年，讓整個台塑集團繼四大公司之後，第五寶企業正式達陣。

台塑集團投入電池並非近年才開始。王瑞瑜曾經回憶，30年前父親王永慶就曾告訴她，人類未來將面臨石油枯竭問題，電動車是解決能源危機的方案之一，而電動車能否成功，關鍵之一就在電池。多年以來，王瑞瑜始終記得電池發展的重要性，在她親力參與規劃下，集團比較不同電池技術的優劣，最後選擇投入磷酸鋰鐵電池研發，並在台塑生醫成立材料組。從電池芯一路延伸至模組，逐步累積上百項技術專利及一連串廠商認證。

2022年，王瑞瑜主導成立台塑新智能，整合台塑四寶及台塑生醫資源，將事業版圖擴大至節能、儲能、新能源及循環再利用四大領域，並規劃分兩階段投資逾160億元，在彰濱工業區建置5GWh磷酸鋰鐵電池芯廠。

隨著台塑新智能今年營收挑戰100億元，王瑞瑜主導多年的新能源布局，也開始從台塑集團的長期投資，逐步轉化為實際營運成果。