台塑新智能攻車用電池報喜 有助電動大客車拓展海外市場

台塑集團小金雞台塑新智能昨（18）日宣布，該公司發展的電動大客車動力電池系統，已經跨越國際車規關鍵門檻，正式取得聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）R100.03 E-Mark認證。

通過此一里程碑，業內認為，台塑新智能完備車用電池供應能力，為台灣動力電池拓展歐洲車用市場跨出實質一步，也為國內電動大客車增添重要動能。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球運輸電動化持續推進，車用電池產業競爭焦點從產能規模延伸至安全、品質、量產能力及國際車規接軌。台灣發展電動車產業，電芯國產化只是起點，更要建立從模組、系統整合到車規驗證的自主能力，才能提高在全球車用供應鏈的參與程度。此次取得R100.03 E-Mark認證，代表台灣車用電池已跨越系統級國際門檻，為產業爭取更高價值與更大市場空間。

王瑞瑜指出，台塑新智能旗下彰濱廠已通過IATF 16949車輛產業品質管理系統認證（LOC），配合此次取得R100.03 E-Mark，進一步符合交通部電動大客車推動計畫對電池的審查要求，讓整車業者採用台塑新智能電池更有利於資格審查與補助申請，加速國產電池導入，減少對海外零組件依賴，強化台灣電動大客車供應鏈自主性與韌性。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，R100.03 E-Mark針對電池系統安全進行多項嚴苛驗證，包括模擬車輛行駛環境的振動與機械衝擊、反覆高低溫變化衝擊與循環，以及火燒、外部短路等極端情境，測試期間不得發生起火、爆炸、電解液洩漏，亦須維持必要的電氣絕緣性能。尤其在滿電狀態下刻意誘發單一電芯熱失控時，BMS仍能正確判讀異常發出警示，電池包亦透過壓力釋放閥控制排氣，全程未起火或延燒擴散，充分展現台塑新智能電池系統從異常偵測、警示到抑制風險擴大的主被動安全設計能力。

此次同步通過量產一致性（COP）評估，劉慧啟解釋，這代表車規要求不只落在送驗產品，更要確認後續量產製程與品質管理可持續符合認證要求。結合國產電芯、電池模組、BMS、系統整合及量產管理，台塑新智能建立涵蓋產品開發、車規驗證與量產供應的完整車用電池能力，未來將持續深化技術實力，推進國產電池參與全球車用供應鏈。