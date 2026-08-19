台電砸50億更新線路 重電業受惠

台電昨（18）日宣布，為提升城市電力韌性，自明年起兩年，台電投入50億元推動六都18區地下線路更新計畫。市場預期，受惠最大的是電線電纜業者，包括大亞（1609）、太平洋、華新麗華（1605）等重電股。

台電昨日舉行「提升城市電力韌性、地下電網更新」記者會，因應城市發展，早期建置地下線路陸續進入更新階段，區域供電能力也須配合用電需求同步調整，台電盤點六都優先改善區域，橫跨18個行政區，推動地下線路更新。

這18個優先推動地下線路更新區域包括：台北市松山區、中山區、萬華區、南港區、內湖區、文山區等；新北市則有鶯歌區、蘆洲區；桃園市有觀音區、中壢區；台中市有豐原區、沙鹿區；台南市則有東區、安平區、安南區；高雄市則有前鎮區、苓雅區、楠梓區等。

台電表示，1960年代台北市忠孝西路一帶首次實施線路地下化，並陸續推展至全國，這些早年地下纜線已有數十年運轉歷史，台電持續進行維護及汰換，隨城市經濟發展，都會區民生及商店用電需求大增，部分線路已超出當年供電規劃容量，因而面臨燒損、故障等問題。

台電表示，為確保城市電力韌性與民眾用電品質，台電依據設備年限、負載成長、地下空間條件等關鍵指標，盤點18區優先改善區域，推動地下線路更新計畫。