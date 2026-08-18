行銷線上／客戶導入系統 不是上線就好

企業常見的一個場景，一個SaaS系統導入完成，客戶經理把測試紀錄、教育訓練名單和未結事項交回，當老闆問：「客戶當初最想改善哪一個工作？誰會因為這套系統而少花時間？三個月後要怎麼知道它真的有用？」可能會發現大家都記得功能怎麼上線，可是卻沒有人能說清楚，客戶原來想要的是什麼。

這正是許多公司把上線誤認為成功的地方，導入團隊的工作有時程、有驗收，業務的訂單有簽約日，客戶成功團隊在導入後繼續服務客戶；但客戶真正面對的，是原本卡住的工作或要解的問題，有沒有解決。客戶導入系統通常會希望少繞幾個彎，讓原本依賴經驗的人工判斷，能流程化、自動化。

如果客戶內部使用者還是回到既有表格，工作流程用人工彙整資料，或使用人員只在被提醒時才登入，系統功能再多，也不會成為客戶工作日常的一部分。

問題不在於哪一個部門做得不夠，而是習慣把交接設計成文件移轉，而不是客戶成果的接力。

導入團隊確認功能可用，客戶成功團隊看到的是一個剛啟用的帳戶；中間少了的是，客戶為何要使用？希望第一個看見的成果是什麼？誰要帶著團隊把新做法放進每天的工作裡？於是，專案雖然結案，客戶的改變卻停在半路。

這也是客戶成功不能等到上線後才開始的原因，客戶成功經理應在導入後期就參與，知道客戶最在意的流程、最可能抗拒的人，和要看見的成效。

交接時，除了時程與功能清單，還要留下一份更有用的客戶關係地圖，例如：哪個部門先用、誰願意帶動同事、哪些舊習慣最難調整、接下來30天要處理什麼等等。

這些資訊不華麗，卻決定了客戶遇到挫折時，是繼續適應新系統，還是默默回到舊方法。

許多公司喜歡看登入次數、課程完成率或工單結案量，因為這些數字容易取得，也方便報告。但它們只能說明帳號是否被啟用，未必代表客戶已經採用。

魔鬼出在細節裡，原本每周花兩天整理的資料，現在是否縮短了？需要多次確認的流程，是否真的少了來回次數？客戶是否因此更早看到問題、做出應對？

我們應該要管理和追蹤「用完以後有沒有結果」，不然客戶成功很容易就變成提醒客戶登入和客服的角色。

在台灣中小企業，這段路特別不能只靠一位客戶成功人員。客戶內部的人手有限，工作習慣往往靠資深同事口耳相傳；新系統若沒有引導者一起看成效、替團隊排出調整流程的改善，第一線再願意嘗試也難以持續。

AI可以協助整理使用紀錄、找出異常或提醒待辦，但它看不出一個團隊為何回到舊做法。這需要有人聽懂現場的抱怨，分辨是操作問題、流程問題，還是沒有給出新的工作標準。

上線值得慶祝，但它不是客戶關係的句點，而是企業開始承擔下一段責任的開始。繼續追蹤驗收後的使用、調整與成效，並視為同一條客戶旅程來管理，才有機會讓客戶把產品真正用進工作裡。

到那時，續約與擴張就不再是業務在期限前的一次追問，而是客戶已經看見成果後，順理成章的下一步。