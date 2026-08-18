市場觀察室／全球布局+在地深耕 厚植戰力

身為中小企業老闆，您是否曾經思考過：企業真正需要的是「走向國際」，還是「留在國際」？當全球投資版圖快速改變，海外市場已不再只是拓展業績的新機會，更是考驗企業能否建立在地經營能力的新戰場。從我國最新對外投資數據及國際期刊研究，可以共同看見一項趨勢：企業真正的國際競爭力，來自全球布局與在地深耕的同步累積。

根據統計處資料，近五年（2021~2025年）我國核准對外投資金額達1,486億美元，較前五年增加57.8%。更值得注意的是投資區域的變化，中國大陸占比已由2010年高峰的83.8%，下降至近五年平均12.9%，2026年前五月更僅占0.9%；相對地，美國及東協投資快速成長，主要來自半導體及電子零組件產業。

這些數據顯示，企業已由單一市場布局轉向多元市場經營，也意味著全球競爭已從「生產在哪裡」，進一步延伸至「如何在當地持續經營」。這也凸顯「在地全球化」的重要意涵。

過去企業談國際化，多半聚焦於出口接單、海外設廠或降低製造成本；然而，面對快速變動的市場環境，真正的競爭力已不只是將產品銷售到海外，而是在不同國家建立符合當地市場需求的經營模式，深化與客戶、供應商及合作夥伴的連結。

換言之，全球布局與在地深耕，不再是二選一，而是推動企業國際競爭力的雙引擎。

《Review of International Business and Strategy》分析過去25年合計198篇國際文獻後指出，中小企業若要在國際市場穩定發展，關鍵並非只有成功進入海外市場，而是持續累積支撐國際經營的能力。

研究歸納出六項兼具「市場拓展」與「韌性建構」雙重角色的能力，包括商業模式調適、資金流動性、管理者能力、資訊與通訊科技應用、創新能力及國際合作網絡。

這些能力一方面協助企業開拓海外市場，另一方面也提升企業因應市場變化、制度差異及外部衝擊的能力，使國際化不只是一次性的市場拓展，而是長期且穩定的經營策略。

對台灣中小企業而言，全球布局不代表複製台灣成功經驗，而是依據不同市場需求快速調整產品、服務與商業模式；在地深耕也不只是設立據點，而是建立跨文化管理能力、培養在地人才、強化數位科技應用，並透過創新持續提升附加價值。唯有將國際市場的經驗轉化為組織能力，才能形成持續累積的競爭優勢，而非依賴單一市場或少數客戶。

對政策制定者而言，推動中小企業國際化也應從「協助走出去」進一步邁向「協助留下來」。除了持續提供海外拓銷、投資媒合及融資支持外，更應強化數位轉型、國際人才培育、跨國合作平台及產業網絡建構，協助企業建立在不同市場持續創造價值的能力，讓國際化從短期出口擴展，逐步轉化為長期深耕。

全球投資版圖重塑，中小企業需要的不只是「走出去」，更要有「留下來」的能力。唯有以全球布局結合在地深耕雙引擎，才能實踐在地全球化，打造永續的國際競爭力。