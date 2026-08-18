智慧經營／明安國際總經理周益男 風險控管 永續必修課

數年前子公司明揚發生工安事故，讓明安國際（8938）上下深刻領悟職業安全和消防安全的重要性。針對企業永續經營課題，總經理周益男認為，必須對可能造成企業中斷或終止經營的風險進行管控、防制和應變，這可透過持續不斷預防、管理、改善來逐步降低風險。

強化工安 保持韌性

周益男回顧明揚發生工安事故的那一段時間，社會輿論、投資大眾的惶恐不安和來自客戶訂單委託的壓力，都讓公司上下感受到經營企業利害關係者之眾、期待之深，是一份必須繼續堅持下去且無可迴避的責任。

過去企業經常談及的「風險管理」與「永續經營」已經不再是紙上談兵，而是對同仁進行實質的考驗。

以記憶猶新的COVID-19為例，就是一個很明顯的企業風險。疫情造成了交通旅行運輸受阻、出勤停擺、商業活動停滯、供應鏈阻斷等，都在打擊企業經營。

過去四、五年期間，大家看到很多企業或商家因為無法應變不確定的環境與風險而被迫結束營運。然而，企業風險並不像病毒一樣來自外部或不可預測，而是可以透過持續不斷地預防、管理、改善來逐步降低風險。

這些常見的內部企業風險包括工安、資訊、法律或財稅務等風險，輕忽任何單一風險都足以導致極為嚴重的後果，可以說是「牽一髮動全身」。

像明安這樣以工廠活動為主的製造業，「工安」即健康安全的工作環境，也是持續營運的基石，更是以人性尊重為經營理念的明安對價值主張的第一課。

周益男以本身為例，在公司服務超過20年，也當過生產作業場所的管理者，在安全議題上格外戰戰兢兢。如果為了想達成效率或節約成本而忽視潛藏的風險，這如同闖紅燈的行人，在搶快和安全之間博奕；若退一萬步來想，效率成本的改善有限，但人的健康和安全卻是無價。

安全第一 放在首位

細數過去大大小小的工安事件，若認真計算，其實善後補救復原的成本遠遠大於自以為的省時省錢省事。因此，他認為基本功是安全第一、品質至上、價值創造，也將安全第一放在首位。

「明揚事件是所有明安人心頭上的一道傷疤，必須記取教訓然後才能持續前行。」周益男表示，工作環境的安全不只是工安部門或工安人員的責任。雖然工安部門人員經過訓練，的確可以專業的判斷來辨識風險，協助作業部門盤查出潛在的安全衛生危害並加以改善，但在執行面上，能真正掌控安全的卻經常是第一線的作業人員和主管。

幹部和主管必須確實要求安全生產的紀律，不厭其煩地關心指導作業人員，杜絕突發奇想的小聰明和自以為是的老經驗。

畢竟，任何職災一旦發生，直接受害的都是第一線人員。每一個在明安工作的人，都是安全的守護者，也唯有用更高的標準來要求自己，才得從明揚工安事故的慘痛教訓中走出來。