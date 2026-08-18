勝群氣密窗董事長陳武華捐款20萬予勤益科大 長年投入公益回饋社會

勝群氣密窗董事長陳武華長年熱心公益，捐款20萬元予母校國立勤益科技大學，以實際行動支持教育發展。除了專注本業經營，陳武華多年來也持續參與各項公益團體與慈善活動，關懷社會弱勢，希望透過企業力量，將善意持續傳遞出去。

陳武華表示，企業在追求成長的同時，也應盡一份回饋社會的責任，因此多年來只要能力所及，便積極投入公益，希望能為需要幫助的人提供更多支持。

值得一提的是，勝群在台中北屯打造的「勝群多功能展館」，不僅是展示氣密窗產品與建築工法的專業空間，更結合咖啡店、健身房、鐵板燒及家具展示等多元設施，打造出不同於傳統建材展示中心的複合式場域。

對陳武華而言，這座展館更是實踐公益理念的重要據點。他將展館視為推動公益的「大本營」，並將展館每年營收全數投入公益，捐助弱勢族群及相關慈善團體，希望讓每一筆消費除了帶來好的體驗，也能轉化為幫助他人的力量。

1985年創立的勝群，初期以一般加工窗為主，由創辦人陳武華攜手夫人李秀珍，夫妻攜手打拚，兩個人從一台摩托車開始創業，一路拚搏，不斷與時俱進。在1996年時，為提昇產品品質以及技術能力，轉型為標準窗系統，並增加金屬外牆產品的生產。

在十年前，勝群搬遷至豐洲工業園區，新廠房面積增加3倍，並增設CNC半自動設備，使產品更多元精緻化，提升產能及市占率，不僅成為台中家喻戶曉的企業行號，產品銷售至全台及東南亞地區。

從企業經營到公益投入，陳武華期盼以長期、持續的方式實踐社會責任，也讓勝群不只是專業品牌，更成為傳遞善意與溫暖的一份力量。