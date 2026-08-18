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單元四迎足球園區完工利多！ 開富力「恬恬所在」打造南屯綠意質感宅

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
開富力建設團隊於「恬恬所在」建築模型前合影，分享建築人思維理念。記者宋健生／攝影
開富力建設團隊於「恬恬所在」建築模型前合影，分享建築人思維理念。記者宋健生／攝影

隨著台中房市發展重心持續向西南側延伸，串聯七期與八期核心板塊的單元四重劃區，近期因得天獨厚的交通條件與高綠覆規劃，成為建商布局新興高端住宅的新戰場。

尤其，「台中國際足球運動休閒園區」完工在即，大型公共建設的進駐，預料帶動整體城市辨識度與活動機能，讓單元四加速從重劃區蛻變為成熟的優質生活圈，吸引建商搶進購地推案。

其中，開富力建設看好單元四的開發潛力，繼單元二指標案「余自慢」、「余泰然」之後，近期再度推出全新代表作「恬恬所在」。該案規劃28、34及38坪三種格局，最新實登揭露每坪成交均價已站穩6字頭。

開富力建設執行總經理龔瑞琦建築師指出，單元四以永春東路、黎明路與益豐路三面為界，承襲南屯「低密度、高綠覆」的開發特色。

區域鄰近台74線快速道路、國道與高鐵台中站，亦緊鄰發展成熟的單元二、單元三，並可快速串接七期百貨商圈、八期豐樂公園、南屯老街與黎明路商圈；既能無縫承接繁華機能，又能坐享開闊清幽的居住環境，因而被市場視為南屯未來的「新富人特區」。

「真正的居住價值，在於回到家能否擁有舒適的空間尺度與自然綠意。」龔瑞琦說，「恬恬所在」基地位於鎮富路綠園道與15米人行廣場用地交會的十字廊道核心，全案刻意降低土地占用，建蔽率僅約29％，保留超過70％的退縮與綠化空間。

此案透過與周邊廣場用地結合，創造出約34至37米的開闊永久棟距，徹底打破水泥叢林的壓迫感，為住戶迎來充沛的採光、通風與綠意景觀。

開富力建設總經理特助龔竟寬說，當前購屋族已從單純比較「每坪單價」，轉向審視「價格能換得什麼樣的實質生活品質」。

在開務建築逾30年的規劃經驗挹注下，「恬恬所在」主打零虛坪、極高坪效的居室規劃，全案僅32戶，採市場罕見的「一層三戶、戶戶邊間」純住設計，讓每一坪空間都能發揮最高使用效益。

在營造品質與永續工法上，「恬恬所在」全面導入BIM建築資訊模型整合，並採用MFE鋁合金系統模板、日本NICHIHA外牆板等前瞻建材；更不惜拉高營建成本，成為南屯首座採用同層排水系統搭配整體浴室的建案，徹底杜絕滲漏水風險與日後管線維修干擾。

此外，全案貼心配置冷氣空調、天花板、新風系統及高規格手感系統櫃，實現「從空間整合到生活細節」的完整交付，精準切合菁英小家庭的需求。

「恬恬所在」產品規劃28至38坪的2房、2+1房至3房格局，公設比約34.9％。根據最新實價登錄資料顯示，該案最高成交單價達66.3萬元，近一年成交均價約為62.97萬元，市場以實際行動肯定該案品牌力與產品規劃。

開富力建設執行總經理龔瑞琦建築師(左)與總經理特助龔竟寬(右)。記者宋健生／攝影
開富力建設執行總經理龔瑞琦建築師(左)與總經理特助龔竟寬(右)。記者宋健生／攝影

開富力「恬恬所在」規劃一層三戶、戶戶邊間，以高綠覆垂直綠意呼應單元四低密度環境。3D示意圖。業者／提供
開富力「恬恬所在」規劃一層三戶、戶戶邊間，以高綠覆垂直綠意呼應單元四低密度環境。3D示意圖。業者／提供

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