承啟公告以7.9億元 規劃處分中國大陸思騰合力51%股權

板卡廠承啟（2425）18日召開重大訊息記者會，公告董事會通過處分間接持有的中國大陸天津思騰合力科技公司及相關轉投資事業51%股權，交易金額人民幣1.67億元（約新台幣7.9億元）。主要是思騰合力在2024年遭美國商務部列入實體清單，考量對集團後續營運及管理帶來不確定性而出售股權。

承啟發言人李凱莉表示，美國商務部於2024年4月將思騰合力列入實體清單，考量集團長遠規劃，公司董事會同年5月決議出售思騰合力等公司全部股權。

承啟此次交易對象為思騰合力等公司負責人王偉及重要員工另行設立的四家公司，包括天津思騰匯智企業管理合夥企業、天津群創貳號企業管理諮詢中心、天津群創參號企業管理諮詢中心，以及天津群創肆號企業管理諮詢中心，屬於關係人交易。

李凱莉說，此交易參酌股權鑑價報告及會計師意見，經審計委員會及董事會通過，以總價人民幣1.67億元出售承啟持有的51%股權，後續仍待10月8日股東臨時會決議通過，交割將待股東會同意後辦理，簽約後30日內取得第一期款項及進行股權移轉。

針對此次選擇將股權出售予原股東，李凱莉說，由於思騰合力並未在公開市場交易，加上遭美國商務部列入實體清單，不易洽詢潛在買家，其他潛在交易對象則多要求搭配業績承諾條款，決定將股權出售予原股東，避免承擔後續或有承諾責任的可能性。