世界健身宣布：泰國首家分店啟動預售！ 正式進軍泰國連鎖健身房市場

台灣健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762），18日宣布正式進軍泰國連鎖健身房市場，首家泰國分店將進駐Imperial World Samrong，並同步啟動創始會員預售，為泰國會員帶來結合國際級健身設備、先進科技與多元會員方案的全新健身體驗。

位於泰國曼谷的Imperial World Samrong，是當地知名的大型購物中心，首家分店進駐該購物中心的五樓，占地超過千坪。世界健身董事長柯約翰稍早表示，明年泰國分店數將達到五店，未來朝100店目標邁進。

世界健身World Gym源自1976年美國加州Muscle Beach，自黃金健美年代一路發展至今，已成為全球最具知名度的健身品牌之一。目前全球六大洲擁有近300家俱樂部，會員人數突破100萬。

世界健身正式進軍泰國，象徵World Gym全球布局再下一城，也將以超過50年的國際健身品牌價值與成熟營運經驗，複製專業運動服務到快速成長的泰國健身市場，為當地消費者帶來更具國際標準的健身服務。

柯約翰表示，World Gym進軍泰國的核心承諾十分明確：讓國際級、高品質的健身體驗真正普及於日常生活。

首家泰國分店將導入符合國際標準的健身設備與訓練設施，並攜手Matrix、Abs Company等國際品牌，同時導入新一代智慧健身科技，包括：AI體態檢測，透過約3分鐘的靜態與動態評估，提供會員個人化的姿勢、平衡與柔軟度分析。

此外，泰國新店也將同時導入MYZONE Switch穿戴式裝置，協助會員以運動強度為核心進行訓練，打造更智慧、更個人化的健身體驗。

柯約翰表示，除了硬體設備與智慧科技，World Gym也將進一步擴大在泰國的國際化訓練內容。透過與全球知名功能性體能賽事HYROX的合作。

World Gym已成為HYROX在亞太地區最大的合作夥伴，目前合作版圖涵蓋台灣World Gym各據點；也積極規劃於未來幾年，將此拓展至泰國，持續為當地會員引進國際級訓練內容與運動體驗。