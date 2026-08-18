產業聚落+外溢效應 近五年苗、基新案銷售率逾七成 彰化餘屋卻破千戶

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計全國非六都、新竹縣市之十個縣市住宅預售建案銷售表現指出，近五年苗栗縣與基隆市建案銷售率皆超過七成，表現最為亮眼，彰化縣待售餘屋量則突破千戶，反映在房市熱潮退卻後，預售市場逐步回歸人口、產業與就業等基本面考驗。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，苗栗受惠於竹南、頭份科技產業聚落發展成熟，以及新竹高房價外溢效應，能持續吸納科技就業人口與自住買盤，即便區域推案規模較大，市場仍具備不錯的消化能力。

至於基隆市，近年受惠於基隆捷運議題，加上相較雙北市的親民房價優勢，吸引部分通勤族與首購族進場，以及基隆與台北市往返便利，在雙北市房價高漲下，磁吸了部分雙北市外溢族群，成為部分購屋族移居選擇之一。

資料顯示，近五年全國非六都、新竹縣市之十個縣市住宅預售建案銷售表現中，苗栗縣與基隆市分別以71.2%及70.5%的銷售率名列前兩名；至於待售戶數部分，十個縣市中彰化縣以1,115戶居冠。

陳金萍分析，彰化縣近年受惠大台中生活圈、中科二林園區及各項重大建設題材帶動，吸引建商積極進場推案，使市場供給快速增加。

然而，她指出，中科二林園區尚未完全招商完成，領頭大廠是否進駐也尚未定案，加上面臨人口持續外流問題，產業發展、人口效應有限，因此彰化在地投資及置產需求仍不高，住宅需求多以在地自住客為主，市場規模相對有限，使新案去化速度無法跟上供給成長，推升待售餘屋規模。

陳金萍表示，過去重大建設與產業利多往往能帶動建商積極推案，但在市場熱度降溫後，真正影響建案銷售表現的仍是人口成長、就業機會與產業發展等基本面因素；未來具備穩定人口流入與產業聚落支撐的區域，將較有機會維持銷售動能；反之，若需求沒有明顯成長，餘屋銷售壓力恐將持續攀升。