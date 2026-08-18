快訊

聽到後輩靠股票賺翻擁千萬資產 人夫1轉變嚇壞全家：沒人敢說話

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

女網紅發聲了！認了做過酒店「確實曾曖昧互動Joeman」

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東Garden City拚當下一個新地標 總座吳素吟：有信心不輸101

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
B區商場棟「莫內花園」，企圖打造世界級指標新店型。遠東SOGO／提供
B區商場棟「莫內花園」，企圖打造世界級指標新店型。遠東SOGO／提供

台北百貨地標大戰再掀戰火！遠東SOGO18日宣布，隨著B區「莫內花園」加入，遠東Garden City四大板塊將全面到位，B區商場將於8月22日試營運。Garden City主打五大亮點，包括打造台北市中心最大購物商場、最高密度的米其林餐廳、打造全台最大美食街，並集結超過200個全台首店及全台唯一五感沉浸式體驗。遠東SOGO總經理吳素吟更直接喊話「有信心不會輸給101」。

遠東Garden City總面積約3.6萬坪，為台北市中心最大購物商場。隨著B區加入，四大零售及餐飲板塊全面到位，整體集結超過560個品牌，其中逾200個為全台首店，從美妝、香氛、3C、餐飲到生活服務等品類均有布局。

吳素吟表示，經營這座新型態商場，第一階段並不是先計算可以做多少業績，而是要先思考「要做出什麼特色」，特色定位確立後，才能進一步估算業績與坪效。

其中，B區地下二樓規劃近3,000坪餐飲空間，集結超過80個超市、美食街及特色餐廳品牌，主打全台最大美食街，成為Garden City餐飲布局的重要亮點。日系超市LOPIA則預計第4季進駐，餐飲與日常採買可望成為活動客流之外的另一項消費需求。

高端餐飲方面，8樓「星饗藝廊」將 11 家獲得米其林星級或必比登推薦的餐廳匯聚於單一樓層，其中高達七家為百貨首發店，號稱是單層最高密度的「米其林殿堂」。

地下一樓則以美妝及香氛為主，集結逾50個品牌，並以「溫室」概念打造空間，設置超過8公尺高的香水噴泉及大尺度試香區，從視覺、嗅覺到互動體驗，打造全台唯一五感沉浸式體驗，增加購物之外的體驗元素。

不過，大巨蛋商場的經營條件與傳統百貨存在明顯差異。吳素吟指出，大巨蛋公共空間占比約四、五成，遠高於一般百貨約15%至20%的水準，因此雖然Garden City整體面積達3.6萬坪，但真正可營業空間約占四成。她表示，新型態商場不能只追求可出租面積，公共空間也是打造消費體驗的重要一環。

吳素吟表示，大巨蛋最大的優勢，在於本身即具備大型活動場域的條件，賽事及表演所帶來的人流並非傳統百貨能夠複製；但另一方面，活動人潮具有時間集中及波動特性，如何將活動客流轉化為平日穩定消費，仍是商場後續營運的重要課題。

SOGO

延伸閱讀

拚台北新地標！大巨蛋「莫內花園」亮相 SOGO 總經理：絕對不會輸101

3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

吃貨狂喜！大巨蛋遠東Garden City破萬坪 美食地圖、特色獨家店揭曉

大巨蛋Garden City首創8米高「香水噴泉」 美妝聖殿、夢幻鞋區霸氣登場

相關新聞

向台農產在中鋼總部大樓前辦捐血活動 送台東米

向台農產與向台教育基金會18日在高雄中鋼總部大樓前發起捐血活動，捐血者即可獲贈向台台東米1公斤，捐滿500cc加倍送，獲得熱烈迴響。

大同法說會／三箭齊發進軍 AIDC 重電攻北美、建案助陣動能看至2030年

大同（2371）18日召開集團聯合法說會，揭示營運新藍圖。大同總經理張松鑌表示，集團將以「電力、算力、土地」三大引擎全面驅動成長，除重電本業擴產搶攻北美市場外，更正式跨足人工智慧資料中心（AIDC）基礎設施領域，目前已完成PoC（概念驗證）建置並取得Edge AI客戶訂單。

遠東Garden City拚當下一個新地標 總座吳素吟：有信心不輸101

台北百貨地標大戰再掀戰火！遠東SOGO18日宣布，隨著B區「莫內花園」加入，遠東Garden City四大板塊將全面到位，B區商場將於8月22日試營運。Garden City主打五大亮點，包括打造台北市中心最大購物商場、最高密度的米其林餐廳、打造全台最大美食街，並集結超過200個全台首店及全台唯一五感沉浸式體驗。遠東SOGO總經理吳素吟更直接喊話「有信心不會輸給101」。

少子化衝擊幼兒園10年蒸發376所 退場房地成建商獵地目標之一

台灣房屋彙整教育部資料指出，少子化衝擊，114學年度全國包含公共化與私立幼兒園合計共6,616所，較前一年減少41所，其中公共化園數較上學年增加17所，反觀一般私立園數卻減少58所；若將時間拉長來看，近10年私立幼兒園從105學年有4,258所，但到114學年僅3,882所，10年間減少376所、寫10年新低。

生華科完成8.5億元現增 加速推動兩項新藥多項臨床試驗

生華科（6492）18日宣布，已經完成8.5億元現金增資，本次現金增資發行普通股2,500萬股，每股認購價格34元，實收股款已全數收足，並訂定2026年8月18日為現金增資基準日，預定於8月21日完成股款繳納憑證上櫃。本次增資順利完成，將進一步充實公司營運資金，強化推動各項臨床試驗與新藥研發計畫的財務基礎。

房市淬鍊見真金 順天建設「順天 MR.L 」8字頭交易領跑南台中

全台房市觀望氣氛未散，台中南屯卻逆勢迎來買氣回溫，自5月份起區域交易量急速揚升，品牌建商順天建設（5525）新案「順天MR.L」及大陸建設「大陸秴楓」8字頭交易不斷，成為南台中最亮眼的兩大指標案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。