少子化衝擊幼兒園10年蒸發376所 退場房地成建商獵地目標之一

台灣房屋彙整教育部資料指出，少子化衝擊，114學年度全國包含公共化與私立幼兒園合計共6,616所，較前一年減少41所，其中公共化園數較上學年增加17所，反觀一般私立園數卻減少58所；若將時間拉長來看，近10年私立幼兒園從105學年有4,258所，但到114學年僅3,882所，10年間減少376所、寫10年新低。

以六都來看，2025年台北市幼兒園數年減量最多、達12所，反映在高居住成本都會區中，不僅幼兒園經營成本高，少子化、家庭型人口流失現象相對明顯；台南、高雄園數均年減9所，桃園市、新北市、台中市各減少8所、7所、5所。

隨著私立幼兒園不斷退場，留下的土地建物成建商搶手貨；台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商收購幼兒園，多數目的「買地不買屋」。

李家妮分析，幼兒園成建商獵地搶手貨之一，主因幼兒園普遍位於人口集中的成熟地段，且具有基地面積大、產權單純、整合容易等優勢條件；尤其中南部更有不少占地規模可觀且基地完整的物件，若土地又臨主要道路，且地上物符合危老重建獎勵，土地開發價值大增，成為建商鎖定的獵地目標之一。

李家妮指出，在私立幼兒園逐年減少下，近年陸續出現多筆建商購買幼兒園的交易案，其中台中市「蒲公英幼兒園」587.23坪住三用地，由在地建商以3.99億元收購；承億集團以1.55億元收購嘉義「佳寶幼兒園」312.18坪用地。

而高雄鑫龍騰開發以總價7.01億元整合收購「圓山幼兒園」連帶周邊停車場，共拿下832.97坪住三用地，顯示成為建商鎖定的獵地目標之一。