快訊

聽到後輩靠股票賺翻擁千萬資產 人夫1轉變嚇壞全家：沒人敢說話

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

女網紅發聲了！認了做過酒店「確實曾曖昧互動Joeman」

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化衝擊幼兒園10年蒸發376所 退場房地成建商獵地目標之一

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋彙整教育部資料指出，近10年私立幼兒園從105學年有4,258所，但到114學年僅3,882所，10年間減少376所、寫10年新低。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，隨著私立幼兒園不斷退場，留下的土地建物成建商搶手貨；台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商收購幼兒園，多數目的「買地不買屋」。台灣房屋集團／提供
台灣房屋彙整教育部資料指出，近10年私立幼兒園從105學年有4,258所，但到114學年僅3,882所，10年間減少376所、寫10年新低。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，隨著私立幼兒園不斷退場，留下的土地建物成建商搶手貨；台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商收購幼兒園，多數目的「買地不買屋」。台灣房屋集團／提供

台灣房屋彙整教育部資料指出，少子化衝擊，114學年度全國包含公共化與私立幼兒園合計共6,616所，較前一年減少41所，其中公共化園數較上學年增加17所，反觀一般私立園數卻減少58所；若將時間拉長來看，近10年私立幼兒園從105學年有4,258所，但到114學年僅3,882所，10年間減少376所、寫10年新低。

以六都來看，2025年台北市幼兒園數年減量最多、達12所，反映在高居住成本都會區中，不僅幼兒園經營成本高，少子化、家庭型人口流失現象相對明顯；台南、高雄園數均年減9所，桃園市、新北市、台中市各減少8所、7所、5所。

隨著私立幼兒園不斷退場，留下的土地建物成建商搶手貨；台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商收購幼兒園，多數目的「買地不買屋」。

李家妮分析，幼兒園成建商獵地搶手貨之一，主因幼兒園普遍位於人口集中的成熟地段，且具有基地面積大、產權單純、整合容易等優勢條件；尤其中南部更有不少占地規模可觀且基地完整的物件，若土地又臨主要道路，且地上物符合危老重建獎勵，土地開發價值大增，成為建商鎖定的獵地目標之一。

李家妮指出，在私立幼兒園逐年減少下，近年陸續出現多筆建商購買幼兒園的交易案，其中台中市「蒲公英幼兒園」587.23坪住三用地，由在地建商以3.99億元收購；承億集團以1.55億元收購嘉義「佳寶幼兒園」312.18坪用地。

而高雄鑫龍騰開發以總價7.01億元整合收購「圓山幼兒園」連帶周邊停車場，共拿下832.97坪住三用地，顯示成為建商鎖定的獵地目標之一。

少子化 幼兒園 建商

延伸閱讀

私立幼兒園10年減376所！房仲：退場就成建商搶手貨

北投爛尾樓復活 信義房屋：地段稀缺性成建商接手關鍵

一句「10 年後再見」真的實現！洲美國小停辦 12 年宣布將復校，背後推手竟是輝達

跌破眼鏡！全台最小鳥籠宅竟在花蓮 專家：建商好狂

相關新聞

向台農產在中鋼總部大樓前辦捐血活動 送台東米

向台農產與向台教育基金會18日在高雄中鋼總部大樓前發起捐血活動，捐血者即可獲贈向台台東米1公斤，捐滿500cc加倍送，獲得熱烈迴響。

大同法說會／三箭齊發進軍 AIDC 重電攻北美、建案助陣動能看至2030年

大同（2371）18日召開集團聯合法說會，揭示營運新藍圖。大同總經理張松鑌表示，集團將以「電力、算力、土地」三大引擎全面驅動成長，除重電本業擴產搶攻北美市場外，更正式跨足人工智慧資料中心（AIDC）基礎設施領域，目前已完成PoC（概念驗證）建置並取得Edge AI客戶訂單。

遠東Garden City拚當下一個新地標 總座吳素吟：有信心不輸101

台北百貨地標大戰再掀戰火！遠東SOGO18日宣布，隨著B區「莫內花園」加入，遠東Garden City四大板塊將全面到位，B區商場將於8月22日試營運。Garden City主打五大亮點，包括打造台北市中心最大購物商場、最高密度的米其林餐廳、打造全台最大美食街，並集結超過200個全台首店及全台唯一五感沉浸式體驗。遠東SOGO總經理吳素吟更直接喊話「有信心不會輸給101」。

少子化衝擊幼兒園10年蒸發376所 退場房地成建商獵地目標之一

台灣房屋彙整教育部資料指出，少子化衝擊，114學年度全國包含公共化與私立幼兒園合計共6,616所，較前一年減少41所，其中公共化園數較上學年增加17所，反觀一般私立園數卻減少58所；若將時間拉長來看，近10年私立幼兒園從105學年有4,258所，但到114學年僅3,882所，10年間減少376所、寫10年新低。

生華科完成8.5億元現增 加速推動兩項新藥多項臨床試驗

生華科（6492）18日宣布，已經完成8.5億元現金增資，本次現金增資發行普通股2,500萬股，每股認購價格34元，實收股款已全數收足，並訂定2026年8月18日為現金增資基準日，預定於8月21日完成股款繳納憑證上櫃。本次增資順利完成，將進一步充實公司營運資金，強化推動各項臨床試驗與新藥研發計畫的財務基礎。

房市淬鍊見真金 順天建設「順天 MR.L 」8字頭交易領跑南台中

全台房市觀望氣氛未散，台中南屯卻逆勢迎來買氣回溫，自5月份起區域交易量急速揚升，品牌建商順天建設（5525）新案「順天MR.L」及大陸建設「大陸秴楓」8字頭交易不斷，成為南台中最亮眼的兩大指標案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。