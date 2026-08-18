生華科完成8.5億元現增 加速推動兩項新藥多項臨床試驗

生華科（6492）18日宣布，已經完成8.5億元現金增資，本次現金增資發行普通股2,500萬股，每股認購價格34元，實收股款已全數收足，並訂定2026年8月18日為現金增資基準日，預定於8月21日完成股款繳納憑證上櫃。本次增資順利完成，將進一步充實公司營運資金，強化推動各項臨床試驗與新藥研發計畫的財務基礎。

生華科表示，本次現金增資獲得股東支持，顯示市場對公司核心新藥資產、國際合作布局及中長期發展潛力的肯定。隨著增資款項到位，公司整體資金調度與營運彈性將進一步提升，有助於依既定規劃推進旗下核心抗癌新藥Pidnarulex（CX-5461）與CX-4945兩款新藥臨床開發計畫，並持續深化與國際研究機構及策略夥伴的合作。

目前生華科正積極推動CX-5461多項臨床與研究計畫，包括單藥治療具DNA修復缺陷之晚期實體腫瘤Phase 1b族群擴增試驗已接近收案完成。此外，CX-5461與BeOne Medicines抗PD-1抗體Tislelizumab併用治療晚期實體腫瘤的Phase 1b/2a臨床試驗，亦已取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，將依計畫盡速啟動收案。

除自主推動的臨床計畫外，生華科亦持續拓展由美國國家癌症研究所（NCI）等國際機構支持的臨床合作，評估CX-5461於不同腫瘤類型、單藥治療及組合療法的應用潛力。另一項核心產品 CX-4945 除持續在罕病臨床推進，透過AI驅動的擴大適應症與AI潛在合作公司的策略同步順利進行。本次募集資金將投入新藥臨床試驗、研發計畫及營運所需，支持各項臨床里程碑按計畫推進，同時提升公司面對後續開發、國際合作及商業授權機會的執行能力。

生華科表示，完成本次現金增資是公司推進下一階段發展的重要基礎。未來將持續以臨床數據與科學成果為核心，加速推動重點新藥資產的臨床驗證，並透過國際合作與多元開發策略，提升研發資產價值，加速新藥開發以及對外授權。