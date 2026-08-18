房市淬鍊見真金 順天建設「順天 MR.L 」8字頭交易領跑南台中

全台房市觀望氣氛未散，台中南屯卻逆勢迎來買氣回溫，自5月份起區域交易量急速揚升，品牌建商順天建設（5525）新案「順天MR.L」及大陸建設「大陸秴楓」8字頭交易不斷，成為南台中最亮眼的兩大指標案。

這也顯示出房市觀望並非無人問津，而是「挑人、挑案」的分化現象，在地段、品牌與產品力各方面嚴選脫穎而出的個案，才能展現真金不怕火煉的真實力。

市場觀察指出，近一波買盤動能與AI科技浪潮密不可分，不僅推升了台廠供應鏈營收屢創新高，相關產業的「創富效應」也持續發酵。

在資金流向上就可看出端倪，熱錢溢流至高端房市的現象愈趨頻繁，跨區域買方數量明顯增多，反映出此波「科技新富族群」對於指標品牌建案的態度並非遲疑，而是等待出手時機。

如「順天MR.L」即出現高資產買盤高度集中現象，反映該案在區域中的差異性優勢，包括座落豐樂公園第一排與秀泰商場第一排，散步可達公園、商場、捷運、好市多及中山醫，生活機能充足。

而南屯區最新文化地標「羅布森圖書館」，與「順天MR.L」基地僅6分鐘步行距離，預計今年底完工，豐富機能與優越區位使得該案在區域市場中格外亮眼。

「順天MR.L」地段價值與品牌實力也反映在銷售成績上，一公開即以每坪87.9萬元成交價刷新南屯住宅大樓紀錄，目前累積交易近七成，社區均價更站穩8字頭，價量齊揚的表現，正是地段、規劃、品牌力三方面的最佳佐證。

而南屯十三期區域環境備受開發商一致認同，也是品牌建商推案首選區域。包括大陸建設前進南台中第一案「大陸秴楓」，攜手英國建築團隊打造英式風格社區，社區規劃二至三房住宅，甫登場成交價便來到每坪85.4萬元。

此外，「國泰蒔萃」與「惠宇悅然」近期也有買盤挹注。其中，規劃純三房產品的「國泰蒔萃」，最高成交價為每坪75.7萬元；規劃2至4房的「惠宇悅然」也觸及72.8萬元的行情，兩案表現同樣不俗。隨品牌建商接續進場，彼此拉抬區域行情，南台中房市買氣可望持續獲得動能挹注。

台中市南屯13期品牌建商新案一覽。資料來源：158空間資訊網、建商