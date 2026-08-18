竟天啟動1.9億元現增 助攻新藥APC201完成臨床後搶進15億美元市場商機

竟天（6917）18日表示，115年度現金增資發行新股案正式獲主管機關申報生效。本次現增預計發行新股6,000張，每股發行價格32元，將募集1.92億元；所得資金主要用以投入主力新藥APC201之中後期臨床試驗及充實營運資金，展現公司加速推進關鍵產品上市與優化資本結構決心。

竟天表示，APC201是針對膝蓋骨關節炎局部疼痛開發之505(b)(2)外用泡沫劑型新藥。運用獨家「雙效脂質專利配方」，成功克服傳統同成分競品（如2% Pennsaid溶液劑型）需依賴刺激性溶劑DMSO的限制，將藥物濃度大幅提升至4%（達競品兩倍）。此泡沫劑型與技術突破不僅顯著增強消炎止痛作用，更顯著降低皮膚紅腫等不良反應風險。

APC201在完成澳洲一/二a期臨床試驗並驗證其安全性與初步療效後，竟天正全面規劃全球多中心二b/三期臨床試驗與國際授權合作；本次現增募集資金將直接投入APC201二b期臨床試驗，加速產品的研發進程、儘早實現商業化，進而搶攻全球年市場規模逾15億美元的關節炎外用止痛市場。

竟天的另一主力新藥APC101（適應症為全身性帶狀疱疹後神經痛）已獲得澳洲與美國主管機關核准進入二b/三期臨床試驗，目前進度符合預期。隨著兩大主力新藥同時挺進中後期臨床，不僅大幅提升公司產品線的研發價值，更為未來的國際授權談判奠定堅實籌碼。

此外，受惠經銷策略調整得宜，帶動公司業績表現取得突破性實績。今年累計前七月營收達677萬元，年增逾77倍，主要來自共同開發的授權金挹注，以及「皮麻樂乳膏」與「愛密髮生髮液」二大產品的銷售穩健成長。

董事長王藹君表示，台灣區經銷策略自去年下半年調整後顯見成效。透過合作夥伴永信藥品的專業醫藥業務團隊與精準行銷策略，加上深耕台灣市場多年建構出涵蓋醫院、診所、藥局及藥妝店的全方位直營與經銷網絡，加上竟天生技的產品品質保證，成功帶動終端拉貨動能，推升前7月累計營收創下歷史新高。

王藹君進一步表示，雙方從利基學名藥共同開發建立起高度默契，延伸至藥品經銷的全方位合作，不僅創下國內同業強強聯手、互利共贏的典範，更彰顯永信藥品對竟天自主研發技術與產品市場潛力的高度肯定，未來亦將深化多面相的戰略合作。

展望未來，竟天在主力新藥步入研發收割期，加上合作案顯現績效，公司對下半年及明年的整體營運抱持審慎樂觀。