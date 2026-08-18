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迎戰開學季！PChome 24h購物搶攻新鮮人購車潮

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

大專院校進入開學季，學生族群購車需求強勁，帶動機車及周邊配件買氣升溫。網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物觀察站上數據，開學前夕是機車銷售的年度高峰，近期站上「機車」銷量對比上月同期顯著增加近二成；此外，為了因應複雜的校園周邊路況，相關安全配備需求也迎來買氣，帶動「機車行車紀錄器」銷量對比上月同期大幅增加近五成。

PChome 24h購物觀察校園用車情境，大學生在挑選通勤機車時，常面臨多重選購痛點：包括校園停車場容易爆滿「車體重難移車」、「引擎效能與省油表現」、「車廂空間不夠用」等問題。此外，車款的外型設計，也是首購族的核心考量之一。為提供大學新鮮人更多元的購車選擇，PChome 24h購物針對不同通勤需求給予專業建議，並推出「分期趣」無卡分期服務，讓預算有限的大學生也能彈性分期付款，順利解鎖人生第一台愛車。

PChome 24h購物建議依據三大機能表現進行選購。首先因應移車便利性及油錢重擔，推薦「輕巧好操控、經濟省油的國民車款」，讓新手在駕駛或調整車位時更加輕鬆，同時減輕天天通勤的養車開銷；面對課本、安全帽和電腦常常塞不下車廂的窘境，有大容量需求和需要通勤的族群，站上推薦「具備大空間與穩定騎乘性能的實用車款」；而追求帥氣外觀與駕駛體驗的大學生，建議選擇「高剛性車體、穩定度高且兼具酷炫外型的車款」。

周邊防護配件買氣也有好表現，站上顯示近一周機車行車紀錄器銷量對比上月同期增加近五成！面對校園附近車流量大，針對安全防護需求，PChome 24h購物建議學生選購時優先評估「高續航力」與「清晰畫質」，有助於事故發生時保留較清晰的影像紀錄。

PChome 購物 車潮

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