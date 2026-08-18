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佐登妮絲攜手奧義賽博 美容生技跨產業精準防禦

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最大直營美容生技集團佐登妮絲（4190）（Jourdeness），近年積極由傳統服務業轉型為全方位美容生技集團，業務範疇橫跨連鎖SPA門市、高端醫美診所、生技產品研發製造以及大型觀光工廠，並開拓跨境電商，版圖遍及台灣、中國大陸、馬來西亞與越南。然而，多元業態與跨國經營的複合架構，為集團帶來高度複雜的資安挑戰。為全面提升防禦能量，佐登妮絲與奧義賽博-KY創（7823）聯手，為主動防禦與法規合規奠定堅實基礎。

佐登妮絲集團指出，集團在轉型與跨國擴張的過程中，資安壓力主要來自「高價值機敏資料保護」與「身分識別攻擊面曝險管理」兩大層面。在多軌營運下，系統不僅儲存大量會員的精準消費軌跡，更包含醫美病患的醫療紀錄、生理與生物特徵資訊，以及生技研發團隊的核心配方與智慧財產權。這類高度機敏的資產，一旦面臨APT或勒索軟體攻擊，不僅直接衝擊品牌商譽，也將實質造成財務損失。

此外，在法規遵循上，佐登妮絲必須同時滿足多項嚴格的國家規範。除了基本的《個人資料保護法》與台灣證券交易所《上市上櫃公司資通安全管控指引》之外，旗下醫美診所屬醫療機構，須遵循衛生福利部《醫療機構電子病歷製作及管理辦法》；零售與跨境電商通路則涉及經濟部《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》、數位發展部《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》等規範。如何在跨國、跨產業的複雜架構下，系統性地盤點AD（網域主動目錄）配置漏洞與潛在特權帳號，確保資產符合各地區稽核要求，成為資安團隊的首要任務。

奧義賽博指出，根據2024年台灣紅隊演練大普查，攻擊者平均僅需1.3天入侵第一台端點、3.5天即可取得AD控制權，且所有演練場次皆以Web入侵為起點。佐登妮絲面對橫跨多國的醫美與電商業務，深知AD一旦淪陷，所有信任體系將全面崩潰，AD也是現代APT攻擊中，駭客最常利用的攻擊途徑之一。

目前佐登妮絲內部已導入ISO 27001資訊安全管理系統，並依循其管理準則落實各項資安措施，本著精益求精的防禦思維，集團總部今年4月起採用奧義賽博IASM身分攻擊面管理，深度檢視AD網域中的身分識別配置與潛在攻擊路徑。奧義賽博AI自動化技術盤點，團隊快速掃描約4,890個AD網域物件（含使用者帳號、群組、電腦及憑證範本），精準定位其AD網域中的潛在攻擊路徑，並詳述各路徑的根因分析與優先修復建議。透過奧義賽博提供的具體修復建議，佐登妮絲迅速完成身分權限的梳理與優化，提前斬斷駭客可能利用的橫向移動與後續攻擊機會。

佐登妮絲 生技

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