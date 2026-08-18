迎開學Global Mall 3C用品、書包掀搶購 業績暴衝四成

開學季進入倒數，百貨業搶攻學生開學採購商機。Global Mall統計，7月起開學用品買氣逐步升溫，進入8月後需求明顯放大，3C用品、機能型書包、運動鞋及寢具等品類業績亮眼，依品類不同，7月至今營業額年增約二至四成。業者也瞄準暑假尾聲親子客群，透過體驗活動、兒童餐等多元布局，延續家庭消費熱度。

Global Mall表示，不同年齡層學生的開學採購需求各有差異，大學生以3C用品、小型家電及寢具需求最旺，小學生則以機能型書包、運動鞋等用品買氣最為明顯，帶動相關品類業績成長。隨著8月進入開學前採購高峰，相關需求持續升溫。

Global Mall觀察，暑假期間3C用品銷售熱度持續升高，尤其大學生開學採購除了電腦、平板等3C產品，也延伸至鍵盤、滑鼠等周邊設備，反映學生開學前換機及升級設備需求升溫。

針對外宿大學生的生活採購需求，寢具及小家電同樣成為開學熱門品項。Global Mall表示，學生開學前採購需求從3C用品延伸至居家生活用品，寢具、循環扇等商品買氣同步升溫，帶動相關品類業績表現。

除了大學生採購，小一新生開學用品也進入銷售高峰，其中書包成為家長重點採購品項。Global Mall指出，近年家長更加重視護脊、輕量等機能設計，護脊書包成為熱門選擇，帶動機能型書包需求持續成長。

整體來看，開學採購已從傳統文具用品，延伸至3C、居家生活及機能型商品，學生族群不同，採購需求也呈現明顯差異，帶動百貨業者開學季相關品類業績成長。

除了開學商機，Global Mall也把握暑假尾聲親子消費熱潮，今年暑假以「日系夏日祭典」為主題，在全台各店推出約500場活動，聚焦手作體驗、親子職人體驗及特色主題活動三大主軸，其中手作課程、小小太鼓達人及小小飛官體驗營等活動報名踴躍。隨著暑假進入最後階段，也帶動家長把握開學前的親子時光。

餐飲業者則同步鎖定家庭聚餐需求，推出兒童餐吸引親子客層。Global Mall板橋車站的BELLINI Pasta Pasta推出多款兒童餐，透過童趣造型及多元口味，吸引親子客群消費。

Global Mall桃園A19則有金春喜兒童餐及饗泰多小象兒童餐，從餐點份量及口味切入，鎖定暑假尾聲及開學前家庭聚餐需求。業者透過開學採購、親子活動與餐飲服務多管齊下，延續暑期人潮並提前搶攻開學季消費。