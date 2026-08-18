瓦城首度聯名粉紅豬小妹！五大品牌齊上陣 逾5,000份限定好禮開抽

搶攻暑假親子聚餐及宅家餐飲商機，瓦城泰統集團雙線出擊，旗下瓦城、時時香、1010湘、BO BO、樂子the Diner五大品牌，首度攜手英國人氣卡通《粉紅豬小妹》推出期間限定聯名活動，祭出逾5,000份聯名好禮吸客；同時加速數位服務布局，「wa10瓦城APP」首度導入外送服務，串聯旗下六大品牌、全台108間門市，從門市聚餐延伸至宅家餐飲場景，擴大消費觸及。

隨著消費者對用餐體驗與品牌話題性的期待持續提升，跨界聯名已成為餐飲品牌創造新鮮感、吸引不同客群的重要方式。瓦城泰統集團自即日起至9月30日集結旗下瓦城、時時香、1010湘、BO BO、樂子the Diner五大品牌，首度攜手風靡全球的英國人氣卡通《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）推出期間限定聯名活動「美食同樂會」，將熟悉的角色元素融入聚餐情境。

活動期間，會員來瓦城消費就有機會把「粉紅豬小妹」聯名商品帶回家！總計超過 5,000 份超人氣聯名好禮，中獎率超級高！此外，更祭出「滿額贈」驚喜福利，凡消費達指定門檻即贈「粉紅豬小妹禮包」，內含萌翻天的造型頭箍、塗鴉圖畫紙及貼紙或精緻圍兜，讓大小朋友都能滿載而歸，把超萌的粉紅豬小妹聯名商品以及歡樂回憶一起打包帶回家。

除了透過人氣角色為餐桌增添歡樂，集團亦持續拓展多元用餐情境，「wa10 瓦城APP」服務再升級，集結全台瓦城、1010湘、時時香、非常泰、YABI KITCHEN及大心六大品牌共108間門市，首度推出全新外送服務，進一步提升消費者的餐飲便利性。另為歡慶新服務上線，同步祭出單筆消費滿800元免運優惠，輕鬆滿足家庭聚餐、上班族午餐及精緻晚餐等不同需求。

粉紅萌力席捲餐桌！破5,000份粉紅豬小妹超人氣聯名商品等你抽 完成指定消費送禮包

深受親子喜愛的英國人氣卡通《粉紅豬小妹》，以鮮明角色與溫馨逗趣的家庭日常，陪伴許多小朋友快樂成長。此次瓦城集團與《粉紅豬小妹》聯手打造「美食同樂會」，將佩佩、弟弟喬治，以及新亮相的妹妹伊菲與其他好朋友們帶進門市。透過一系列的會員抽獎活動、限量聯名禮包與限定門市布置規劃，不僅為日常聚餐增添了充滿歡樂的溫馨氛圍，更進一步將餐飲體驗轉化為情感連結。瓦城集團誠摯邀請大小朋友蒞臨，在共享美味的同時，與粉紅豬小妹家族一同創造專屬於全家人的難忘歡樂回憶。

活動期間，瓦城集團更加碼推出會員線上抽獎活動，凡至參與品牌消費，即可獲得抽獎機會，有機會將多款限量粉紅豬小妹聯名商品帶回家。獎品總數突破5,000份，中獎機會超高，不論是實用好物或粉絲必收周邊，都有機會帶回家，讓用餐驚喜再升級。

此外，凡至瓦城、時時香、1010湘、BO BO品牌餐廳用餐，單筆消費滿2,400元；或至樂子 the Diner用餐，並點用兒童餐，即可獲得限量「粉紅豬小妹禮包」乙份，並依活動檔期分階段解鎖驚喜內容。自即日起首波推出造型頭箍、圖畫紙及貼紙；8月24日起則贈送造型頭箍、圖畫紙及圍兜，各項贈品數量有限，送完為止。從趣味裝扮、拍照互動到親子共創，讓孩子能在餐桌外，延伸更多互動樂趣。此外，首波精選全台42家限定門市特別規劃粉紅豬小妹的專屬互動拍照點，透過吸睛的可愛人物立牌點綴門市空間，邀請大小朋友在用餐之餘與超人氣角色近距離合影打卡，為家庭聚餐留下難忘的回憶。後續新增門市清單將於陸續公告於活動頁中。

面對炎熱夏季帶動的「宅家美食」商機，wa10 瓦城 APP首度推出「外送服務」，讓消費者從訂位、會員優惠到餐點外送，都能透過單一平台輕鬆完成。wa10 瓦城 APP外送服務餐點更享「店內價」，消費者一鍵下單無需付出額外成本，即可在家中舒適享用與餐廳同等的美味。自即日起，全台108間門市同步上線，集結瓦城、時時香、非常泰、YABI KITCHEN、1010湘及大心六大品牌，讓消費者免出門忍受酷暑，透過單一平台即可輕鬆點購從泰菜到湘菜等多元南洋美味。

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為回饋會員並歡慶全新服務上線，凡透過wa10 APP訂購外送，單筆消費滿800元即可享外送免運優惠，透過持續優化數位服務，進一步拓展多元餐飲消費場景，讓消費者無論身在家中或辦公室，都能更便利享用旗下各品牌料理，輕鬆將世界美味送上餐桌。