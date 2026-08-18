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三峽首件都更案卡位舊市區 三鶯線通車引爆房市新戰場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
三峽舊市區最新由久年置地推出「久年橒画」，為三峽區第一件都市更新案。（圖：信義房屋提供）
三峽舊市區最新由久年置地推出「久年橒画」，為三峽區第一件都市更新案。（圖：信義房屋提供）

三鶯線通車為三峽注入房市題材，舊市區迎來首件都更案「久年橒画」進場，補足在地換屋族新屋選擇；同時北大特區新案行情持續墊高，購屋需求開始轉向價格基期較低的舊市區，三峽房市版圖從北大特區延伸至舊市區。

三峽舊市區最新由久年置地推出「久年橒画」，為三峽區第一件都市更新案，正對中園國小，該案提供26、31、35坪產品，鎖定2、3房自住需求，規劃地上21層，相較周邊以低矮建物為主的既有街廓，將成為具辨識度的地標型大樓，同時補足在地換屋族長期缺乏的新屋選擇。而搶在今年初三鶯線通車前進場的「立信園立方」，位於愛國路上，主打14至28坪產品，實價登錄揭露最高成交單價已達每坪55萬元。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，三峽區內主要兩大生活圈─北大特區與舊市區，兩者既有發展條件不同，北大特區新案行情持續墊高，部分購屋需求開始尋找價格門檻較低的替代選擇，也讓價格基期較低的舊市區凸顯比價空間。

童莉婷分析，三鶯線帶來的房市效應不只反映在房價，更重要的是提高三峽整體市場能見度，吸引開發商評估沿線土地與住宅開發機會。加上三峽首件都更案進場，除了增加舊市區新屋供給，並為舊市區後續都市更新開啟新的發展契機，帶動區域整體發展。

細看三峽市場，北大特區預售案「將捷朗學」近一年成交單價約每坪67至70萬元，屋齡7年的新成屋「詠藝」開價更喊上9字頭；區內屋齡約10至20年的中古住宅，近期成交行情約每坪45至60萬元，並以40至50坪以上產品為大宗；相較之下，舊市區中古住宅多為屋齡25年以上，成交單價約每坪30至40萬元，交易坪數主要為20至40坪。兩者的市場差異性形成不同的市場定位，廣泛吸納不同預算帶與居住需求的購屋族群。

三鶯線 三峽 都更

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