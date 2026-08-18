迎開學！Global Mall 3C 用品、書包掀搶購 業績暴衝2-4成

適逢開學季來臨，據Global Mall統計，3C用品、運動鞋、機能型書包等開學必需品熱賣，依商品品類不同，7月至今營業額年增率分別成長2至4成。Global Mall表示，不同年齡層學生的開學採購需求各異，其中大學生以3C用品、小型家電及寢具需求最高；小學生則以機能型書包、運動鞋等用品買氣最為明顯，帶動相關品類業績成長。從7月起開學用品買氣逐漸升溫，進入8月後更明顯增長，迎來開學前採購高峰。

除了開學採購商機，Global Mall也搶攻暑假尾聲親子客群，全台各店推出的親子體驗課程報名踴躍；餐飲品牌也鎖定家庭聚餐需求，推出兒童餐搶客，舉Global Mall板橋車站為例，BELLINI Pasta Pasta 特別推出全新兒童餐，每日手工現做義大利麵、營養均衡的配餐，到專為孩子設計的小比薩，吸引親子客層消費。

根據Global Mall統計，自7月起開學用品買氣逐步升溫，尤其進入8月上半月後，3C用品、書包、寢具及運動鞋等品類銷售表現最為亮眼。為進一步刺激開學採購買氣，中國信託環球聯名卡也祭出優惠，於指定專門店單筆消費滿2,000元，再加碼享3%回饋，搶攻開學採購需求。

瞄準不同年齡層學生的開學需求，Global Mall各店品牌同步祭出多項優惠及推薦商品。Global Mall新北中和暑假期間的3C商品銷售熱度居高不下，德誼數位推出MacBook Neo256G推薦價為22,900元；羅技ALTO KEYS K98M機械式無線鍵盤和G502 LIGHTSPEED高效能無線電競滑鼠原價5,980元特價5,180元；華碩 GM700TZ電競電腦-R8700F126W6A推薦價54,990元。

針對外宿大學生的生活採購需求，寢具、小家電同樣成為開學熱門商品。宜得利推出寢具六件組1,990元、竹炭加工的單人記憶睡墊推薦價為2,490元，3D空氣循環扇推薦價1,590元。

Global Mall桃園A8則推出多款Apple商品搶攻學生3C換機需求，APPLE iPad Wifi版本機型128GB 推薦價14,900元起，APPLE iPad Air Wifi版本 11吋 2026版 推薦價24,900元起、APPLE AirPods3推薦價7,490元。

除了大學生開學採購，小一新生用品也迎來銷售高峰，其中書包更是家長重點採購品項。近年家長更加重視護脊、輕量等機能設計，護脊書包成為熱門首選，主力價格帶約落在3,000元上下。Global Mall新北中和推Tiger Family推聯名款捷樂系列超輕量可折疊護脊書包三麗鷗點心派對推薦價3,280元、聯名款MAX系列超輕量可折疊護脊書包Pro 2S毛絨絨大耳狗 28L推薦價3,480元。

Global Mall今年暑假以「日系夏日祭典」為主題推出系列活動，以「手作體驗」、「親子職人體驗」及「特色主題活動」等約500場，以「手作體驗」、「親子職人體驗」及「特色主題活動」三大主軸帶動人潮，其中，手作課程、小小太鼓達人以及小小飛官體驗營等活動深受歡迎，隨著暑假進入倒數階段，也帶動家長把握最後假期，相繼搶報體驗活動。

此外，餐廳也瞄準親子用餐商機，紛紛推出兒童套餐搶攻家庭客群；Global Mall板橋車站餐廳BELLINI Pasta Pasta於8月起主餐一次推出5款選擇，包括「番茄起司小飛碟」、「咕咕鳳梨小飛碟」、「貝殼王子車車」、「炸雞國王車車」，與「番茄公主車車」，透過童趣造型與多元口味，讓孩子輕鬆享受義式餐桌樂趣。Global Mall桃園A19則祭出獨有的金春喜兒童餐和饗泰多小象兒童餐，滿足親子聚餐需求。以適合孩童的餐點份量與口味，搶攻暑假尾聲及開學前的家庭聚餐需求。