北投爛尾樓復活 信義房屋：地段稀缺性成建商接手關鍵

北投一處爛尾樓時隔近3年由新建商接手重啟，信義房屋北投捷運店經理張育綸分析，地段稀缺性與土地利差空間，是吸引建商進場整合開發的關鍵，也讓受影響地主與已購戶看見曙光。

張育綸指出，單一爛尾樓對區域房價的直接衝擊有限，房價漲跌仍取決於整體市場供需；然而，這類事件確實會影響市容與區域信心。近年都更、危老推案量大，若區域內出現爛尾樓，容易讓地主與購屋族對中小型建商產生疑慮，進而增加後續整合的難度。

針對建商接手的誘因，張育綸分析，核心關鍵仍在於土地價值與利差空間。此次北投重啟個案，基地位於新北投核心生活圈，步行至捷運站僅約10分鐘，緊鄰北投市場，生活機能成熟且區域新案供給稀缺，具備極高的市場吸引力。此外，成功救援停擺建案，不僅有助建商累積地方口碑，更能建立品牌形象，為未來在該區推案奠定更高的市場認同度。

從區域條件來看，張育綸強調，北投擁有獨特的居住環境，除了捷運優勢與傳統市場，更兼具溫泉資源、公園綠地及陽明山景觀，是台北市少數兼具都市便利與休閒氛圍的區塊；加上奇岩重劃區近年持續發展綠意住宅，長期具備穩定的自住需求。

談及北投房市的未來動能，張育綸認為，真正牽動房價的關鍵，是北士科園區與科技產業（如輝達、金仁寶等）進駐所帶來的人口與就業紅利。他指出，目前北士科新案單價已站上每坪140萬至150萬元，區域均價約110萬至120萬元；相較之下，車程僅需10分鐘的北投市區，新案每坪約90萬元上下，中古屋則落在70萬至80萬元。對於預算有限的科技新貴或換屋族而言，北投無疑是極具性價比的外溢首選。

此次爛尾樓事件，也凸顯了預售屋防禦機制的重要性。張育綸特別提醒，消費者在購買預售屋時，除了評估地段與價格，更應嚴格檢視履約保證與價金信託制度，並確認建商財務體質是否穩健。他直言，未來市場對建商品牌信任度的要求將日益提高，資源充足的大型建商優勢將更為突顯，而中小型建商則面臨更大的經營與品牌考驗，房市大者恆大的趨勢已然成形。