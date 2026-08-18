「2026大湖尊梨×樟之細路」香甜登場 縣長鍾東錦力挺在地產業

為推廣「大湖尊梨」品牌，苗栗縣大湖鄉公所18日於大湖鄉伊果咖啡舉辦「2026大湖尊梨行銷宣傳發布會」，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，邀請民眾品嚐大湖尊梨的清甜滋味，也走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

苗栗縣大湖鄉不僅以香甜草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產品。

大湖尊梨近年在苗栗縣長鍾東錦持續代言與推廣下，品牌知名度不斷提升，也成功帶動市場買氣，讓大湖除了草莓之外，「尊梨」亦逐漸成為消費者認識大湖的重要農產品牌。

今年宣傳陣容更加吸睛，除了鍾東錦縣長力挺大湖尊梨，更邀請金鐘主持人董至成擔任活動代言人，再加上大湖鄉長黃惠琴親自掛保證、推薦在地優質尊梨，三方攜手為大湖尊梨行銷宣傳，希望再度炒熱產季買氣。

鍾東錦表示，農業不只是生產，更承載地方文化、土地情感與世代傳承。面對氣候變遷、生產成本增加及市場競爭等挑戰，縣府將持續傾聽農民需求，從生產技術、品質管理、品牌包裝到行銷通路等面向提供協助，陪伴農民提升產業競爭力。

今年他也特別撥出較長時間參與活動，並與現場貴賓一同品嚐以尊梨入菜的創意料理，以實際行動支持地方農業。

鍾東錦強調「支持在地農業，不能只停留在口號，而要年年投入、持續行動。」未來縣府也會以「品質、品牌、通路」為推動重點，持續與鄉公所及農友攜手合作，讓大湖尊梨的品牌被更多人看見，同時持續整合公私部門資源，推動產地行銷、農業體驗及多元通路合作，讓更多民眾認識苗栗農產的優良品質。

董至成以親切幽默的主持形象深受觀眾喜愛，此次化身「大湖尊梨最佳推銷員」，向全國消費者推薦大湖尊梨，也為9月5日登場的「樟之細路健行」及「大湖尊梨展售會暨評鑑頒獎典禮」提前暖身，希望透過名人號召與在地農產結合，進一步將大湖尊梨推向更廣大的消費市場。

大湖鄉長黃惠琴表示，大湖鄉氣候與自然環境適合高接梨生長，在農友長期投入栽培管理及品質把關下，所生產的大湖尊梨果實飽滿、果肉細緻爽脆、汁多味甜，無論自行品嚐或作為節慶送禮、伴手禮，都十分合適。

黃惠琴指出，鄉公所持續以「尊梨」品牌推動產地行銷，並將農特產品與樟之細路、客庄聚落及休閒旅遊串聯，希望讓民眾來到大湖，不只能購買新鮮水果，也能走訪古道、品嚐客家美食，深入認識大湖的農村生活與文化特色。

活動另一大亮點，是邀請有「世界廚王」美譽的游國誠主廚，以大湖尊梨作為料理主角，突破水果僅作為甜點或餐後水果的傳統印象，現場設計三道兼具創意與地方特色的料理，分別為「大湖尊梨藍帶豬排」、「大湖尊梨泰式海鮮」及「大湖尊梨雞腿堡」。

其中，「大湖尊梨藍帶豬排」將尊梨的清甜融入豬排料理，為濃郁口感增添清爽層次；「大湖尊梨泰式海鮮」運用尊梨果香及爽脆口感，搭配酸、甜、香、辣的泰式風味，呈現開胃又清新的味覺變化；「大湖尊梨雞腿堡」將多汁雞腿與新鮮尊梨結合，透過鹹甜交錯的滋味，展現尊梨融入日常餐點的多元可能。

透過游國誠主廚的料理示範，不僅呈現大湖尊梨適合鮮食的優良品質，也讓民眾看見尊梨可入菜、可搭配肉類與海鮮的豐富應用，進一步提升在地農產的附加價值與市場能見度。

如此特別的尊梨套餐，民眾可把握9月5日於新開國小辦理的「大湖尊梨×樟之細路」健行活動，由專業導覽人員領路樟之細路老官道，終點石門客棧將報名者接駁至網紅餐廳「伊果咖啡」，品嚐游國誠主廚開發的尊梨套餐，名額只有100份，歡迎喜愛戶外活動的朋友把握機會到訪大湖走古道、吃尊梨。

大湖鄉公所表示，「2026大湖尊梨展售會暨評鑑頒獎典禮」將於9月5日在台三線北向140.5公里處、伊果咖啡往前約100公尺處舉行。當日上午8時至10時安排樟之細路健行活動，展售會自上午9時持續至下午4時，並於上午10時舉行開幕、尊梨評鑑頒獎、摸彩及客家美食品嚐等活動。

活動現場將集結大湖鄉優質尊梨及地方農特產品，並公布年度尊梨評鑑結果，表揚用心栽培、品質優良的在地農友。

大湖鄉公所歡迎全國民眾於產季走進大湖，沿著樟之細路欣賞客庄山林風光，品嚐鮮甜多汁的大湖尊梨，以實際行動支持在地農業。樟之細路健行報名網址：https://reurl.cc/YmjWQX。

苗栗縣長鍾東錦(中)品嚐以尊梨入菜的創意料理，以實際行動支持地方農業。記者宋健生/攝影

苗栗縣長鍾東錦強調支持在地農業，不能只停留在口號，而要年年投入、持續行動。記者宋健生/攝影

推廣「大湖尊梨」品牌，苗栗縣大湖鄉公所今(18)日舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳發布會。記者宋健生/攝影