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拚台北新地標！大巨蛋「莫內花園」亮相 SOGO 總經理：絕對不會輸101

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Garden City B區「莫內花園」18日舉行媒體導覽，遠東SOGO總經理吳素吟展現企圖心喊絕對不輸101。嚴雅芳/攝影
Garden City B區「莫內花園」18日舉行媒體導覽，遠東SOGO總經理吳素吟展現企圖心喊絕對不輸101。嚴雅芳/攝影

遠東Garden City B區「莫內花園」18日舉行媒體導覽，3萬坪商場將於8月22日試營運。面對信義區百貨一級戰區競爭，遠東SOGO總經理吳素吟展現企圖心，被問到台北101已是台北代表性商場地標，Garden City希望成為什麼樣的地標時，她直言：「我絕對不會輸給101。」希望透過大型空間、品牌組合、餐飲及體驗設計，打造新的台北商業地標。

吳素吟表示，遠東Garden City位處成熟的信義商圈，要讓消費者有再走進一座新商場的理由，就必須做出與既有百貨不同的特色。大型購物中心雖然投資金額高，卻也有較大的空間營造完整氛圍，因此Garden City在規劃之初，並非先以傳統百貨的坪效思維出發，而是先思考商場要呈現什麼特色，再進一步衡量面積、坪效與投資效益。

吳素吟指出，B區公共空間占比達55%，實際營業面積約45%，與傳統百貨追求坪效的經營模式不同，包括8樓約150坪的Tea Garden，也選擇保留作為消費者休憩空間，而非全部轉為營業櫃位。她強調，商場若沒有特色，在東區眾多商場競爭下，很難創造消費者專程前來的理由。

餐飲則將成為Garden City重要營收引擎。吳素吟表示，SOGO既有百貨餐飲營收占比通常約15%至20%，Garden City則預期可達約30%，可望成為SOGO旗下餐飲營收占比最高的商場；若將A、B、C、D區整體計算，餐飲相關空間占比約三分之一。

由於Garden City與台北大巨蛋體育館相連，公安及消防也是籌備過程的一大挑戰。吳素吟指出，大巨蛋賽事及演唱會單日滿場可達約4萬人，商場又設有多個與外部及地下空間銜接的出入口，每增加一個連通口，就必須增加相應警備人力，Garden City配置的警備人力至少是一般百貨的三倍以上；公安、消防送審程序也較一般商場增加至少一倍。

遠東SOGO於2022年6月簽約進駐大巨蛋商場，2023年起進入密集籌備期，歷經2023、2024及2025年三年籌備，B區「莫內花園」終於在2026年8月亮相。隨著B區「莫內花園」加入試營運，遠東Garden City四大區域布局也進一步到位。全區面積達3.6萬坪、導入超過560個品牌，串聯大巨蛋賽事、演唱會、捷運及周邊商圈人流。遠東SOGO希望藉由過去以購物為主的百貨經營模式，轉向結合餐飲、休閒、社交及體驗的城市型商場，進一步擴大大巨蛋商圈的集客效應。

莫內 SOGO 大巨蛋

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