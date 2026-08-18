蝦皮分潤計畫吸引逾30萬名推廣者加入 有創作者分潤年收增近九成

社群購物日益普及，創作者的價值從追求流量逐漸轉向建立信任、促成交易，蝦皮購物攜手Meta推出Instagram聯盟行銷合作夥伴計畫，分享分潤計畫成果，指出分潤計畫逐步成為創作者收入結構中越來越關鍵的一環，讓即便粉絲量還未破萬的素人創作者，有機會透過真實內容分享獲得穩定收益。

根據《2026 Edelman Trust Barometer》最新調查，全球近九成消費者表示，信任已與品質及價格並列為購買決策中最重要的三大考量因素；41%受訪者認為，其他消費者、真實使用者與親友口碑，才是他們評估品牌信任度時的最大關鍵。

今年6月，蝦皮購物與Meta共同推出Instagram聯盟行銷合作夥伴計畫，蝦皮購物成為Meta在美國以外首批Instagram聯盟行銷合作夥伴。蝦皮購物指出，透過分潤機制媒合賣家與創作者，放大訂單與品牌聲量，目前已吸引超過12萬賣家加入。

此合作延續自2025年的Facebook聯盟行銷合作夥伴計畫；根據Meta官方資訊，截至今年3月，全球有超過500萬名創作者將Facebook帳號連結至蝦皮分潤帳號，其中約半數為首次加入蝦皮分潤計畫的新創作者。分潤計畫的價值在於協助任何規模的創作者透過真實推薦累積收入，以「賣家、創作者、消費者」三方共贏為核心目標。

蝦皮購物分享創作者經驗，透過蝦皮分潤計畫成功將內容創作發展為全職事業。一位創作者2024年加入計畫後，開始在部落格與社群平台分享優惠資訊，憑藉清晰的排版與貼近日常的實用內容，讀者流量逐步累積，分潤收入最終超越原本月薪，該創作者目前已從接案設計師轉為全職分潤創作者，分潤收入年成長近九成。

主打「多平台、高更新頻率」的方式，包括在Threads發文與留言、Instagram限動分享、Dcard圖文與蝦皮優惠社團分享。自蝦皮購物與Instagram合作後，該創作者也開始嘗試在IG短影音標記蝦皮商品，藉由蝦皮分潤的IG影音投廣資源進一步放大聲量。