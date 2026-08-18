賴正鎰：捷運路網串聯產業與區域生活圈 房市進入軌道經濟新時代

台中捷運綠線今年上半年旅運量突破904萬人次，較去年同期成長8.6%，運量持續攀升。以6月來看，18站進站人次合計逾151萬人次，平均每日進站突破5萬人次。鄉林（5531）集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通，捷運路網串聯產業與區域生活圈，帶動房市進入軌道經濟新時代。

台中捷運綠線自110年4月底通車迄今已屆滿5年，運量穩健成長，沿線行政區的人口結構變化同樣亮眼。綠線穿梭的北屯、西屯及南屯區，如今均已成為台中人口高度集中與成長的主力區域。

隨著捷運藍線主線工程已於8月12日動工，綠線延伸線也持續推進，此外橘線、紅線、紫線等路網規劃逐步展開，台中捷運多線齊發，正式邁入「軌道經濟」升級的新時代。

鄉林不動產研究室表示，捷運綠線串起台中的南北發展軸線，未來藍線則將打通東西向經濟廊帶。過去台中的都市發展主要集中於七期、舊市中心及少數重劃區；但隨著綠線、藍線及後續路網相互串聯，城市發展軸線將由「點」擴展成「線」，進而形成完整的路網架構。

根據統計，今年6月各站日均進站人次，高鐵臺中站以1.88萬人次居冠，市政府站1.24萬人次居次，文心崇德、文心中清、大慶站則分居三至五名，運量與房價是否呈正相關」也成為軌道建設能否轉化為實質房市價值的關鍵指標。

鄉林不動產研究室指出，統計顯示，捷運綠線通車五年來，北屯區人口已突破31.8萬人居全市之冠，人口成長率達10%；南屯區則以5.1%的成長率緊追在後。

此外，南區大慶及烏日等站點周邊，在重劃區與推案挹注下人口持續移入，顯示捷運路網、重劃開發與人口效益已形成相互帶動的正向循環。捷運路網的擴張不僅提升通勤效率，更帶動商業機能與居住需求聚集，為沿線房市提供長期支撐。

賴正鎰指出，捷運投資著眼的是未來20至30年的城市格局。目前台中的人口與產業發展早已跨越行政區界線，每天有龐大人口在彰化、南投、苗栗與台中之間往返通勤，這正是上下班尖峰時刻塞車難解主因。

賴正鎰認為，台中加速建設捷運路線的核心意義，在於重新配置台中的人口、產業、居住空間與交通動線，推動台中從「單一市中心」轉型為「多核心、跨區域」的現代化都會圈。透過軌道網絡串聯後，山、海、屯各區不再是分散的生活圈，而是形成分工互補、快速串聯的多核心城市結構。

展望未來，若再結合串聯清泉崗國際機場與水湳經貿園區的橘線，以及紅線、紫線與延伸線，台中的軌道網絡將超越市區交通工具的定位，升級為整合國際機場、台中港、高鐵、台鐵、中科及產業園區的區域發展平台。這對台中吸引企業總部、國際會展、科技人才與高端服務業進駐，具備關鍵戰略意義。

他也提醒，捷運建設不能僅追求路線數量，建議市府應同步推動場站聯合開發、都市計畫調整、社會住宅及產業招商，並完善公車接駁、人行空間與停車轉乘(Park & Ride)系統，避免陷入「捷運通車、周邊配套未到位」的窘境，中央應加速審議與經費撥付，縮短規劃到施工的時程，降低工程延宕對城市競爭力的衝擊。

他說，台中捷運應從「市內交通」進一步提升至「中台灣區域軌道」高度，加速與彰化、南投及鐵路系統銜接。唯有以中台灣生活圈的總體視野進行規劃，才能擴大就業與消費市場，強化城市對國際人才與企業總部的吸引力。

當軌道路網、產業園區、國際會展中心、機場、港口與高鐵系統完成串聯，台中不僅能穩居台灣第二大城，更有機會成為中台灣的企業總部、科技產業、會展觀光與高品質居住核心。

鄉林不動產研究室說，軌道路網一旦成型，受惠的將不只是單一站點房價，更是重新定義各生活圈的距離與價值。這有助於分散市中心房價與交通壓力，讓首購族與自住家庭能在可負擔總價與通勤效率之間，取得最佳的新平衡。

台中捷運綠線今年上半年旅運量突破904萬人次，較去年同期成長8.6%，運量持續攀升。鄉林集團提供