中研院與中國醫藥大學深化生醫研究合作 攜手布局前瞻研究

中央研究院1８日發布，院長陳建仁於17日接待中國醫藥大學董事長蔡長海率領的團隊，雙方就AI神經連結體、針灸得氣與痠痛治療、靶向粒線體治療、次世代癌症精準及免疫治療、基因體醫學及多體學健康研究等領域深入交流，並就未來跨機構合作方向交換意見。

陳建仁表示，中研院正積極拓展與國內大學的夥伴關係，中國醫藥大學在醫學研究、人才培育及社會責任等方面具良好基礎。生醫研究從基礎發現走向實際應用，臨床驗證不可或缺，期盼雙方聚焦於共同優勢的研究方向或潛力議題，整合研究人才與資源，或擴大規模一起爭取計畫支持，讓合作方式從個別研究者之間的交流，提升至團隊與團隊乃至機構對機構層級的合作，逐步建立具國際影響力的長期研究夥伴關係。

蔡長海表示，中國醫藥大學長期與中研院維持密切學術交流，目前已有多位研究人員及院士參與該校研究與教學。此次率領不同專長的研究團隊來訪，希望進一步串聯雙方科研能量，共同推動前瞻研究。

在腦科學領域，中國醫藥大學校長江安世院士分享神經連結體與空間影像技術的研究進展，指出AI與高解析影像技術正拓展對腦部結構與功能的理解，未來可結合神經科學、AI等，探索記憶與腦部疾病等重要議題。林昭庚院士則分享針灸「得氣」與痠覺機制研究，目前已與中研院生物醫學科學研究所特聘研究員陳志成展開合作，期盼以現代神經科學方法釐清針灸得氣與「痠」之間的關聯，並重新建立針灸得氣在治療各種「痠」與「痛」的效益。

會中亦針對粒線體、癌症精準治療、免疫治療及健康老化等議題交換意見，討論如何整合蛋白質體學、代謝體學等多體學研究，探討粒線體功能與老化及疾病之關聯；並就癌症、免疫調控及神經退化性疾病等方向，研議從基礎機制研究進一步銜接臨床應用的可能性。

中研院副院長陳玉如表示，中研院在資料科學與AI、結構生物學及多體學等技術發展及基礎研究具備優勢，中國醫藥大學則具有豐富的臨床資源，以及轉譯研究、商品化開發，雙方高度互補。透過「臺灣人體生物資料庫」、「台灣精準醫療計畫(Taiwan Precision Medicine Initiative, TPMI)」、「REVEAL世代研究」、「台灣癌症登月計畫」等多項大型計畫，中研院長期累積大規模體學及臨床相關資料，若能結合臨床驗證，可望進一步發揮大型數據的研究價值。她期盼未來整合雙方技術、資料、人才與臨床場域等優勢，推動具規模且具國際競爭力的研究突破。

中研院出席會談者包括陳建仁院長、陳玉如副院長、生物醫學科學研究所陳志成特聘研究員、農業生物科技研究中心徐麗芬特聘研究員。中國醫藥大學出席者包括蔡長海董事長、董事林昭庚院士、校長江安世院士、蔡輔仁副校長、特聘講座教授洪明奇院士、王陸海院士，以及中醫大附設醫院周德陽院長。