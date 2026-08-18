影／Foodpanda將被Grab併購？ 外送工會籲公平會否決

全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟主辦，並由經濟民主連合、台灣教授協會、台灣大學研究生協會、臺灣數位平台預約接送從業人員產業工會及黑熊學院一起出席「拒絕 Grab 併購 foodpanda 保競爭護主權」記者會，呼籲否決 Grab 併購 foodpanda。

全國外送產業工會提出四大核心訴求：一、拒絕市場壟斷，維護公平競爭機制，本案結構與 2024年遭否准的Uber 併購案高度雷同，公平會審查標準應保持一致，依《公平交易法》予以否准；二、堅決保障消費者選擇權與價格公平、餐飲業議價能力及外送員勞動條件等三方核心權益；三、呼籲公平會依法審慎審查，於10月27日審查期限屆滿前作成否准決定，並應於事前舉行第二場公聽會以公開關鍵資訊；四、重視跨境資料治理與國家資安，公平會應會同數發部、投審司及國安高層，針對Grab 與華為合作、中國研發中心佈局及雲端依賴等面向進行全面審查。

全國外送產業工會理事長陳昱安隔空向 Grab 及其創辦人陳炳耀發出強烈質疑，直指資方不斷迴避核心問題。他指出，儘管 Grab 頻頻宣稱 Uber 無法實質控制、表決權低於4%且代表已退出董事會，但無法抹滅的殘酷事實是：Uber 至今仍持有 Grab 約13％的龐大股份。無論是董事退出或資訊隔雛，只要這13%的股權利益率運依然存在，資方的一切辯解就只是在閃躲。他強烈要求Grab具體說明。究竟有何實質機制能確保這13%的利益關係不會削弱雙方在台灣市場的競爭誘因？

陳昱安痛批，若提不出防範機制，資方所謂的「競爭」便淪為毫無根據的空頭支票。他沉痛叩問，全台灣的基層外送員、合作店家與廣大消費者，憑什麼要因為企業一句空洞的承諾，就將生計與權益當作賭注？陳昱安強調，連白紙黑字的法律都有人敢違反，更何況是脆弱的企業口頭保證；一旦市場競爭因併購而消滅，所造成的全面性傷害將永遠無法挽回。他代表工會嚴正要求公平會，必須堅定守護市場機制，直接駁回此項併購案。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪強烈痛批跨國平台的誠信早已破產。他以Uber近期屢屢欺騙、片面剝削基層外送員的惡劣經驗為例，直指只要與 Uber 存在資本或利益牽連的外送平台，其任何承諾皆毫無可信度。針對外界揣測公平會可能採取的妥協方案，蘇柏豪嚴正警告，公平會若對此併購案採取「附條伴准許」，無疑是引狼人室、自斷手腳。他強調，一旦跨國資本實質壟斷台灣市場，政府後續將面臨「毫無監管、無法牽制」的失控窘境。此外，更令人心驚的是國家安全防線的嚴重漏洞。

外送員上午手持「反對巨獸結合 拒絕附條件併購！」標語陳情，呼籲公平會否決 Grab 併購 foodpanda。記者蘇健忠／攝影