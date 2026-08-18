115學年學生團保由國泰人壽得標 重大事故啟動快速理賠

教育部今天表示，115學年高中以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險招標完成，由國泰人壽保險公司得標，國教署也與國泰人壽建置重大事故即時關懷服務機制，可協助快速理賠。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，學生團體保險是政府照顧學生及幼兒的重要福利措施，也是校園安全網不可或缺的重要一環，當學生遭遇意外事故、重大疾病、失能或其他符合保險給付情形時，可獲得即時保險理賠及經濟支持，減輕家庭因突發事件承受的經濟壓力。

教育部提到，學生團體保險每年提供約285萬高中以下學校學生及教保服務機構幼兒的保險保障，每學年保險費由政府主管機關補助1/3，其餘2/3由家長或法定代理人分兩學期繳納，特殊弱勢學生保費由政府直接全額補助，免繳自付額。

為持續提升重大事故應變效能，國教署也與國泰人壽建置「重大事故即時關懷、快速理賠、專人協助」服務機制，遇重大校園事件或社會事故時，將立即啟動專案服務，主動聯繫學校及學生家屬，協助申請理賠，加速審核給付流程，讓受影響學生及家庭在最短時間內獲得必要協助。