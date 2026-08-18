快訊

Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

塔利班重返五週年！歐洲國家面臨遣返阿富汗難民的棘手問題

115學年學生團保由國泰人壽得標 重大事故啟動快速理賠

中央社／ 台北18日電

教育部今天表示，115學年高中以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險招標完成，由國泰人壽保險公司得標，國教署也與國泰人壽建置重大事故即時關懷服務機制，可協助快速理賠

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，學生團體保險是政府照顧學生及幼兒的重要福利措施，也是校園安全網不可或缺的重要一環，當學生遭遇意外事故、重大疾病、失能或其他符合保險給付情形時，可獲得即時保險理賠及經濟支持，減輕家庭因突發事件承受的經濟壓力。

教育部提到，學生團體保險每年提供約285萬高中以下學校學生及教保服務機構幼兒的保險保障，每學年保險費由政府主管機關補助1/3，其餘2/3由家長或法定代理人分兩學期繳納，特殊弱勢學生保費由政府直接全額補助，免繳自付額。

為持續提升重大事故應變效能，國教署也與國泰人壽建置「重大事故即時關懷、快速理賠、專人協助」服務機制，遇重大校園事件或社會事故時，將立即啟動專案服務，主動聯繫學校及學生家屬，協助申請理賠，加速審核給付流程，讓受影響學生及家庭在最短時間內獲得必要協助。

國泰人壽 理賠 學生

延伸閱讀

校園內教師受威脅 應建立風險應變計畫

校園暴力頻傳 9大教師工會拋5大防護建議…建立專職校安、暫時隔離機制

教育部開辦EMT訓練 77名中小學人員學緊急傷病處理

特殊生攻擊教師恐致失明 教團提6大訴求籲正視融合教育問題

相關新聞

影／Foodpanda將被Grab併購？ 外送工會籲公平會否決

全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟主辦，並由經濟民主連合、台灣教授協會、台灣大學研究生協會、臺灣數位平台預約接送從業人員產業工會及黑熊學院一起出席「拒絕 Grab 併購 foodpanda 保競爭護主權」記者會，呼籲否決 Grab 併購 foodpanda。

包租代管風暴最新進度 寄居蟹2,500戶完成登記、兆基暫不轉銜

兆基前董座李建成債務及相關企業爆發公司債兌付風暴後，國家住都中心火速接管寄居蟹租屋底下的社宅包租案，自10日啟動轉銜至今，已協助聯繫上5千餘案房東提供諮詢，已有2千5百餘位房東完成登記意願調查，以確保房東、房客權益及服務不中斷。

跌破眼鏡！全台最小鳥籠宅竟在花蓮 專家：建商好狂

提到小坪數鳥籠宅，一般都認為台北市最多，坪數也最小。不過，馨傳不動產根據實價資料，統計今年上半年全台套房成交坪數最小預售案，第一名不在台北，而是位於花蓮縣新城鄉，僅6.3坪。

私立幼兒園10年減376所！房仲：退場就成建商搶手貨

少子化衝擊，幼兒園越來越少！根據教育部統計處資料顯示，114 學年度全台包含公共化與私立幼兒園共6,616所，公共化園數雖較上學年增加17所，但一般私立園數減少58所，整體幼兒園還是比上學年減少了41所。

賴正鎰：捷運路網串聯產業與區域生活圈 房市進入軌道經濟新時代

台中捷運綠線今年上半年旅運量突破904萬人次，較去年同期成長8.6%，運量持續攀升。以6月來看，18站進站人次合計逾151萬人次，平均每日進站突破5萬人次。鄉林（5531）集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通，捷運路網串聯產業與區域生活圈，帶動房市進入軌道經濟新時代。

賴總統推數位綠色雙軸轉型 千億基金助中小微企業

總統賴清德今天出席碳權ESG論壇，重申政府推動數位與綠色雙軸轉型，並擬成立8年新台幣1000億元基金，全面協助中小微企業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。