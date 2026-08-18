跌破眼鏡！全台最小鳥籠宅竟在花蓮 專家：建商好狂

提到小坪數鳥籠宅，一般都認為台北市最多，坪數也最小。不過，馨傳不動產根據實價資料，統計今年上半年全台套房成交坪數最小預售案，第一名不在台北，而是位於花蓮縣新城鄉，僅6.3坪。

更令人訝異的是，全台成交最小坪數前五名，除了第一名在花蓮縣，第四名也在花蓮縣，位於吉安鄉。

根據馨傳不動產統計，今年上半年全台前五名成交坪數最小預售案，第一名為花蓮新城「太魯閣讚3.0」，個案今年5月成交一間三樓戶，權狀僅6.3坪，以165萬成交，換算每坪約26萬元。

第二名位於台北市中正區，案名為「京典atelier 111」，個案基地僅41坪，規畫興建7樓、共19戶，其中一樓有一戶以1365萬成交，面積僅7.1坪。

第三名位於北市中山區，案名「后麗昕」，成交最小坪數為7.9坪。

第四名位於花蓮縣吉安鄉，案名為「覓靜」，個案基地約76坪，今年6月、7月各成交一戶，分別位於6樓和7樓，坪數均為8.98坪，總價約320萬上下，單價一坪35.6萬元。

第五名為位於新北永和的「蒲陽頂溪」，12樓戶9.67坪，以1027萬成交。

對此統計結果，馨傳不動產執行長何世昌直言，花蓮的建商好狂，套房坪數居然比雙北還要小。

他表示，花蓮市區有慈濟醫院，吉安鄉有東華大學，新城則有亞泥，對套房有一定的需求，投報率也滿高的，這些套房應該都是針對投資客量身打造，但坪數小成這樣實在絕了。

以總價來看，在台北買一間套房，可以在花蓮買8間，不過，吉安鄉套房一坪賣到35萬元，跟淡海新市鎮差不多，真是不便宜。