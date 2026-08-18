博錸生技攜手歐洲三大代理夥伴拓展六國市場 ESR1檢測布局歐洲與巴西

興櫃生技股博錸（6572）宣布，2026年上半年已陸續與德國 BIOTYPE GmbH、捷克 MEDI HELIX s.r.o.及西班牙和葡萄牙 Palex Medical 簽署多年期經銷合作協議，將 IntelliPrep TRIO 240 全自動檢體製備系統導入德國、奧地利、捷克、斯洛伐克、西班牙及葡萄牙等六個歐洲市場。

博錸生技表示，這三家代理商分別深耕德語區、中歐及伊比利半島市場，使博錸在歐洲主要分子診斷市場建立更完整的區域通路網絡。

博錸生技指出，BIOTYPE GmbH 及 MEDI HELIX s.r.o. 將憑藉當地通路與技術服務能力，加速 TRIO 240 於德國、奧地利、捷克及斯洛伐克市場的導入。IntelliPlex平台則具高靈敏度及多重基因檢測能力,可滿足精準醫療臨床需求，此次也同步透過 Palex Medical 拓展至西班牙、葡萄牙市場。

與 Palex Medical 的合作範圍除 TRIO 240 外，也涵蓋肺癌基因檢測套組、癌症單基因檢測試劑、EGFR游離DNA（cfDNA）檢測試劑，以及 ESR1 cfDNA 檢測試劑等 IntelliPlex 系列產品。其中，ESR1 cfDNA 檢測方案已納入與國際藥廠合作的專案計畫，可望應用於轉移性乳癌患者的治療監測。ESR1 突變為轉移性乳癌內分泌治療抗藥性的重要生物標記，液態切片檢測可協助臨床及早調整治療策略。

值得一提的是，博錸的ESR1 cfDNA 檢測方案除已透過 Palex Medical 進入西班牙、葡萄牙市場的國際藥廠專案計畫外，先前也已透過巴西代理商 Biomédica Brazil，將同一檢測方案導入當地與國際藥廠合作的專案計畫中，顯示博錸的液態切片檢測技術正逐步於跨區域市場的藥廠合作專案中獲得採用。

此次合作完成後，博錸已完成西歐、中歐主要市場通路布局，為公司擴大歐洲營運版圖奠定基礎。隨著歐洲六國通路逐步到位，以及ESR1檢測方案持續拓展國際藥廠合作，博錸將持續深化歐洲市場布局，加速TRIO 240與IntelliPlex平台臨床導入，穩步推進全球精準醫療市場發展。