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私立幼兒園10年減376所！房仲：退場就成建商搶手貨

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
少子化衝擊，全台幼兒園數越來越少。圖／台灣房屋提供
少子化衝擊，全台幼兒園數越來越少。圖／台灣房屋提供

少子化衝擊，幼兒園越來越少！根據教育部統計處資料顯示，114 學年度全台包含公共化與私立幼兒園共6,616所，公共化園數雖較上學年增加17所，但一般私立園數減少58所，整體幼兒園還是比上學年減少了41所。

其中私立幼兒園數逐年遞減，105學年原有4258所，至114學年度僅剩3,882所，十年間減少376所，成為近10年來最低點。

進一步觀察六都公私立幼兒園數，五都皆呈減少，其中台北市年減12所居冠，僅有桃園市逆勢增加8所。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府持續擴大公共化幼兒教保服務，包括公立幼稚園，非營利幼兒園等，公共化幼兒園數量因此增加。

不過私立幼兒園因面臨少子化招生困難、幼教壓力大人力流失、市場競爭激烈等多重因素，經營難度提高甚至選擇停止辦學退場。

她表示，台北市幼兒園年減量居高，也反應出在高居住成本都會區中，不僅幼兒園經營成本高，少子化及家庭型人口流失現象相對明顯。

張旭嵐表示，桃園市受惠生育補助優勢，房價相較雙北便宜，近年已成為首購族及年輕家庭遷居熱區，幼兒教育需求也同步增加，桃園市平均每園幼生數高達103人，若區域幼兒園出現供不應求，亦可能出現擠破頭的情況。

隨著幼兒園走向退場，留下的土地建物成了建商搶手貨，觀察近年就陸續出現多筆建商購買幼兒園的大手筆交易，包括高雄「圓山幼兒園」連帶周邊停車場，共832.97坪住三用地，由鑫龍騰開發以總價7.01億元整合收購。

承億集團也以1.55億元，收購嘉義「佳寶幼兒園」312.18坪用地，台中「蒲公英幼兒園」587.23坪住三用地，也由在地建商以3.99億元收購。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商收購幼兒園，多數目的買地不買屋，幼兒園普遍位於人口集中的成熟地段，且具有基地面積大、產權單純、整合容易等優勢條件。

尤其中南部更有不少宛如城堡般，佔地規模可觀且完整的幼兒園物件，如土地臨主要道路、地上物符合危老重建獎勵，更加提升土地開發價值與效益，有利成為建商鎖定的獵地目標。

114學年度全台及六都幼兒園統計。資料來源／台灣房屋
114學年度全台及六都幼兒園統計。資料來源／台灣房屋

房仲 幼兒園 建商

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