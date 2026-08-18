台塑新智能取得 R100.03 E-Mark 認證 國產動力電池邁向歐洲供應鏈

台塑新智能18日宣布，該公司電動大客車動力電池系統已跨越國際車規關鍵門檻，正式取得聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）R100.03 E-Mark認證，並全面對接國內電動大客車相關政策與審查機制，有利整車業者加速順利申請補助。

台塑新智能表示，從國際車規、安全驗證到量產管理，台塑新智能完備車用電池供應能力，為台灣動力電池拓展歐洲車用市場跨出實質一步，也為國內電動大客車增添重要動能。

R100.03為歐洲電動車安全規範，針對動力電池之機械、溫度及電氣安全等面向訂有嚴格要求。此次通過驗證的台塑新智能動力電池系統採用彰濱廠在地生產的鋰鐵電芯，以REESS（可充電式電能儲存系統）身分獨立取得R100.03 E-Mark，可作為整車業者後續車型認證的重要基礎。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球運輸電動化持續推進，車用電池產業競爭焦點從產能規模延伸至安全、品質、量產能力及國際車規接軌。台灣發展電動車產業，電芯國產化只是起點，更要建立從模組、系統整合到車規驗證的自主能力，才能提高在全球車用供應鏈的參與程度。此次取得R100.03 E-Mark認證，代表台灣車用電池已跨越系統級國際門檻，為產業爭取更高價值與更大市場空間。

王瑞瑜指出，台塑新智能旗下彰濱廠已通過IATF 16949車輛產業品質管理系統認證(LOC)，配合此次取得R100.03 E-Mark，進一步符合交通部電動大客車推動計畫對電池的審查要求，讓整車業者採用台塑新智能電池更有利於資格審查與補助申請，加速國產電池導入，減少對海外零組件依賴，強化台灣電動大客車供應鏈自主性與韌性。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，R100.03 E-Mark針對電池系統安全進行多項嚴苛驗證，包括模擬車輛行駛環境的振動與機械衝擊、反覆高低溫變化衝擊與循環，以及火燒、外部短路等極端情境，測試期間不得發生起火、爆炸、電解液洩漏，亦須維持必要的電氣絕緣性能。

尤其在滿電狀態下刻意誘發單一電芯熱失控時，BMS仍能正確判讀異常發出警示，電池包亦透過壓力釋放閥控制排氣，全程未起火或延燒擴散，充分展現台塑新智能電池系統從異常偵測、警示到抑制風險擴大的主被動安全設計能力。

此次同步通過量產一致性（COP）評估，劉慧啟解釋，這代表車規要求不只落在送驗產品，更要確認後續量產製程與品質管理可持續符合認證要求。結合國產電芯、電池模組、BMS、系統整合及量產管理，台塑新智能建立涵蓋產品開發、車規驗證與量產供應的完整車用電池能力，未來將持續深化技術實力，推進國產電池參與全球車用供應鏈。