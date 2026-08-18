快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑新智能取得 R100.03 E-Mark 認證 國產動力電池邁向歐洲供應鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑新智能18日宣布，該公司電動大客車動力電池系統已跨越國際車規關鍵門檻，正式取得聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）R100.03 E-Mark認證，並全面對接國內電動大客車相關政策與審查機制，有利整車業者加速順利申請補助。

台塑新智能表示，從國際車規、安全驗證到量產管理，台塑新智能完備車用電池供應能力，為台灣動力電池拓展歐洲車用市場跨出實質一步，也為國內電動大客車增添重要動能。

R100.03為歐洲電動車安全規範，針對動力電池之機械、溫度及電氣安全等面向訂有嚴格要求。此次通過驗證的台塑新智能動力電池系統採用彰濱廠在地生產的鋰鐵電芯，以REESS（可充電式電能儲存系統）身分獨立取得R100.03 E-Mark，可作為整車業者後續車型認證的重要基礎。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球運輸電動化持續推進，車用電池產業競爭焦點從產能規模延伸至安全、品質、量產能力及國際車規接軌。台灣發展電動車產業，電芯國產化只是起點，更要建立從模組、系統整合到車規驗證的自主能力，才能提高在全球車用供應鏈的參與程度。此次取得R100.03 E-Mark認證，代表台灣車用電池已跨越系統級國際門檻，為產業爭取更高價值與更大市場空間。

王瑞瑜指出，台塑新智能旗下彰濱廠已通過IATF 16949車輛產業品質管理系統認證(LOC)，配合此次取得R100.03 E-Mark，進一步符合交通部電動大客車推動計畫對電池的審查要求，讓整車業者採用台塑新智能電池更有利於資格審查與補助申請，加速國產電池導入，減少對海外零組件依賴，強化台灣電動大客車供應鏈自主性與韌性。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，R100.03 E-Mark針對電池系統安全進行多項嚴苛驗證，包括模擬車輛行駛環境的振動與機械衝擊、反覆高低溫變化衝擊與循環，以及火燒、外部短路等極端情境，測試期間不得發生起火、爆炸、電解液洩漏，亦須維持必要的電氣絕緣性能。

尤其在滿電狀態下刻意誘發單一電芯熱失控時，BMS仍能正確判讀異常發出警示，電池包亦透過壓力釋放閥控制排氣，全程未起火或延燒擴散，充分展現台塑新智能電池系統從異常偵測、警示到抑制風險擴大的主被動安全設計能力。

此次同步通過量產一致性（COP）評估，劉慧啟解釋，這代表車規要求不只落在送驗產品，更要確認後續量產製程與品質管理可持續符合認證要求。結合國產電芯、電池模組、BMS、系統整合及量產管理，台塑新智能建立涵蓋產品開發、車規驗證與量產供應的完整車用電池能力，未來將持續深化技術實力，推進國產電池參與全球車用供應鏈。

台塑 供應鏈 歐洲

延伸閱讀

美國擴大對大陸無人機禁令 台鏈想迎轉單…必備三條件

邑昇二期新廠投資5億元正式啟用 月產能拚增1.5倍

邑昇新廠啟用 產能躍進

樂天攜手德國Helsing 推動攻擊型無人機引進、日本國產化

相關新聞

包租代管風暴最新進度 寄居蟹2,500戶完成登記、兆基暫不轉銜

兆基前董座李建成債務及相關企業爆發公司債兌付風暴後，國家住都中心火速接管寄居蟹租屋底下的社宅包租案，自10日啟動轉銜至今，已協助聯繫上5千餘案房東提供諮詢，已有2千5百餘位房東完成登記意願調查，以確保房東、房客權益及服務不中斷。

私立幼兒園10年減376所！房仲：退場就成建商搶手貨

少子化衝擊，幼兒園越來越少！根據教育部統計處資料顯示，114 學年度全台包含公共化與私立幼兒園共6,616所，公共化園數雖較上學年增加17所，但一般私立園數減少58所，整體幼兒園還是比上學年減少了41所。

賴總統推數位綠色雙軸轉型 千億基金助中小微企業

總統賴清德今天出席碳權ESG論壇，重申政府推動數位與綠色雙軸轉型，並擬成立8年新台幣1000億元基金，全面協助中小微企業...

確保房東、房客權益 六都租服公會、國家住都中心加速寄居蟹案件轉

國家住都中心今（18）日表示，自8月10日啟動寄居蟹租賃服務之社會住宅包租代管案件轉銜機制以來，六都租服公會已協助聯繫上5千餘案之房東並提供諮詢。

遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

遠東SOGO再獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》肯定，連續四年榮獲「2026亞洲最佳企業雇主獎」，並一舉拿下「人才轉型獎」、「科技賦能獎」、「永續職場獎」及「多元平等共融獎」，共獲五項大獎，展現長期投入人才發展、友善職場與永續治理的成果。

遠東SOGO育兒全薪給付 業界首創

遠東SOGO長期深耕家庭友善職場，今年再度榮獲臺北市政府「115年度友善育兒事業獎」，且是大型企業中唯一入選的百貨業者。為填補長期被忽略的制度缺口，遠東SOGO於2025年首創百貨業「育嬰留停職務代理人工作津貼」，依職級提供每月最高6.3萬元補償，全年186人次請領，累計近127萬元，有效降低留停者、代理人與團隊三方壓力，建構「請假無壓力、工作有互助」的正向氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。