賴總統推數位綠色雙軸轉型 千億基金助中小微企業

總統賴清德今天出席碳權ESG論壇，重申政府推動數位與綠色雙軸轉型，並擬成立8年新台幣1000億元基金，全面協助中小微企業淨零轉型，不讓企業單打獨鬥。

賴總統今天出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」致詞時表示，台灣正站在能源、AI與節能減碳的重要轉折點。為了響應巴黎協定以及落實2050淨零轉型，政府也已經完成台灣總體減碳行動方案，提出2035年相較於2005年減碳36%至40%的目標。

賴總統強調，面對各界對碳費和能源議題的關切，政府有3個堅定態度。第一，會持續推動數位與綠色雙軸轉型，並強化能源韌性，發展多元綠能與儲能系統，透過數位科技與智慧節能，創造產業發展與環境永續的雙贏。

第二，以碳費制度作為減碳誘因，協助產業發展。賴總統說明，政府推動碳費不是為了增加企業負擔，而是要引導企業自主減碳，協助企業提升競爭力。碳費收入將專款專用，用在補助產業綠色轉型、技術創新的工作，一起幫助大家把減碳壓力轉化為產業升級動力。

賴總統指出，第三，政府會持續挹注資金，鼓勵企業創新轉型。除了百億元的綠色成長基金，帶動產業創新，創造更多綠色就業機會；同時積極推動綠色金融3.0，希望透過金融機構投融資的力量，帶動各產業串聯供應鏈，引導更多企業投入轉型。

賴總統表示，行政院推動「中小微企業多元振興發展計畫」，將成立為期8年、總金額約1000億元的中小微企業升級轉型發展基金，相當於每年125億元；並研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，全面協助中小微企業進行數位、淨零雙軸轉型，不讓企業單打獨鬥。

賴總統最後表示，淨零轉型是一場跨時代的永續運動，當全球供應鏈都在加速淨零，台灣更需要超前部署，讓減碳不只是企業必須面對的挑戰，更要成為產業升級、創新發展的契機，才能持續提升台灣的國際競爭力。