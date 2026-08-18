快訊

手上那杯太眼熟！陳幸妤「隔夜飲料」意外爆紅 店家宣布買5送1

北極星飛彈改寫核戰 氫彈之父當美軍潛射戰力推手

陳盈潔託夢謝恩人！許常德曝催淚內幕 轟家人「根本沒關心」

聽新聞
0:00 / 0:00

包租代管風暴最新進度 寄居蟹2,500戶完成登記、兆基暫不轉銜

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
兆基屋管關係企業發行的公司債爆發兌付風波，讓這類非公開發行公司私募公司債的監理漏洞浮上檯面。圖為趙姬投資公司債募集合約書。圖／民眾提供
兆基屋管關係企業發行的公司債爆發兌付風波，讓這類非公開發行公司私募公司債的監理漏洞浮上檯面。圖為趙姬投資公司債募集合約書。圖／民眾提供

兆基前董座李建成債務及相關企業爆發公司債兌付風暴後，國家住都中心火速接管寄居蟹租屋底下的社宅包租案，自10日啟動轉銜至今，已協助聯繫上5千餘案房東提供諮詢，已有2千5百餘位房東完成登記意願調查，以確保房東、房客權益及服務不中斷。

國住都18日表示，已攜手六都租賃住宅服務商業同業公會加速辦理寄居蟹案件轉銜，完成意願登記的房東若已有指定的第五期社宅包租代管服務業者，將優先尊重房東意願，由指定業者主動協助後續轉銜；若未指定業者，則由各地租服公會依轄內業者服務量能，以公平輪配方式安排業者接洽。

若民眾對接洽業者或服務方式有其他考量，各地租服公會也會進一步了解需求，並視情況協助調整，在加快案件轉銜的同時，也兼顧房東的選擇意願。

國住都表示，目前也已與內政部共同研議寄居蟹案件專案轉銜的簡化程序，希望加快完成相關作業，避免轉銜期間影響房東、房客權益及既有服務。

至於同樣受到外界關注的兆基屋管案件，目前則未納入這波專案轉銜。國家住都中心指出，依兆基屋管說明，公司目前仍正常提供包租代管服務，財務問題也將獲得解決，因此現階段兆基屋管承作的社宅包租代管案件維持原有服務，房東、房客若有相關問題，可直接聯繫兆基屋管協助。

國住都提醒，尚未完成意願登記的寄居蟹案件房東、房客儘速辦理，以利後續轉銜；若對現有服務或轉銜程序有疑問，也可洽六都租服公會或國家住都中心諮詢。

兆基 包租代管 風暴

延伸閱讀

確保房東、房客權益 六都租服公會、國家住都中心加速寄居蟹案件轉

包租龍頭爆雷 李同榮：脫胎換骨好時機、新藍海在這

新聞眼／政策亂套 居住正義還是民進黨招牌嗎

包租代管、租補有致命傷 民團：政府蓋社宅才是解方

相關新聞

確保房東、房客權益 六都租服公會、國家住都中心加速寄居蟹案件轉

國家住都中心今（18）日表示，自8月10日啟動寄居蟹租賃服務之社會住宅包租代管案件轉銜機制以來，六都租服公會已協助聯繫上5千餘案之房東並提供諮詢。

遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

遠東SOGO再獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》肯定，連續四年榮獲「2026亞洲最佳企業雇主獎」，並一舉拿下「人才轉型獎」、「科技賦能獎」、「永續職場獎」及「多元平等共融獎」，共獲五項大獎，展現長期投入人才發展、友善職場與永續治理的成果。

遠東SOGO育兒全薪給付 業界首創

遠東SOGO長期深耕家庭友善職場，今年再度榮獲臺北市政府「115年度友善育兒事業獎」，且是大型企業中唯一入選的百貨業者。為填補長期被忽略的制度缺口，遠東SOGO於2025年首創百貨業「育嬰留停職務代理人工作津貼」，依職級提供每月最高6.3萬元補償，全年186人次請領，累計近127萬元，有效降低留停者、代理人與團隊三方壓力，建構「請假無壓力、工作有互助」的正向氛圍。

華航以人為本 打造幸福職場

2026年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果出爐，華航再度脫穎而出，蟬聯四屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，憑藉以人為本的核心價值，持續打造讓員工安心成長、樂在工作的幸福職場，成為唯一連續獲獎的國籍航空，穩居亞洲最佳優質雇主典範。

中鋼推專案價淡季搶單 提前為9月旺季暖身

鋼市進入傳統淡季，價格整體呈現窄幅震盪，供需矛盾略有改善，但真正需求尚未回溫，市場仍缺乏明顯反彈動能，短線多空拉鋸僵局難解，尤其大陸鋼價「跌幅有限、漲不起來」，後續將以盤整運行為主，中鋼祭出專案價激勵買氣，期待能活化交易。

六都預售屋買氣 價量背離

六都預售市場價量結構重組，據中信房屋彙整預售實價資料指出，相較去年上半年，今年上半年一手市場除了房價持續盤整外，買氣已從先前「價量齊揚」，轉為「價量背離」格局，接下來是否撼動當前盤整房價，值得持續觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。