包租代管風暴最新進度 寄居蟹2,500戶完成登記、兆基暫不轉銜

兆基前董座李建成債務及相關企業爆發公司債兌付風暴後，國家住都中心火速接管寄居蟹租屋底下的社宅包租案，自10日啟動轉銜至今，已協助聯繫上5千餘案房東提供諮詢，已有2千5百餘位房東完成登記意願調查，以確保房東、房客權益及服務不中斷。

國住都18日表示，已攜手六都租賃住宅服務商業同業公會加速辦理寄居蟹案件轉銜，完成意願登記的房東若已有指定的第五期社宅包租代管服務業者，將優先尊重房東意願，由指定業者主動協助後續轉銜；若未指定業者，則由各地租服公會依轄內業者服務量能，以公平輪配方式安排業者接洽。

若民眾對接洽業者或服務方式有其他考量，各地租服公會也會進一步了解需求，並視情況協助調整，在加快案件轉銜的同時，也兼顧房東的選擇意願。

國住都表示，目前也已與內政部共同研議寄居蟹案件專案轉銜的簡化程序，希望加快完成相關作業，避免轉銜期間影響房東、房客權益及既有服務。

至於同樣受到外界關注的兆基屋管案件，目前則未納入這波專案轉銜。國家住都中心指出，依兆基屋管說明，公司目前仍正常提供包租代管服務，財務問題也將獲得解決，因此現階段兆基屋管承作的社宅包租代管案件維持原有服務，房東、房客若有相關問題，可直接聯繫兆基屋管協助。

國住都提醒，尚未完成意願登記的寄居蟹案件房東、房客儘速辦理，以利後續轉銜；若對現有服務或轉銜程序有疑問，也可洽六都租服公會或國家住都中心諮詢。