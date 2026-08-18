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確保房東、房客權益 六都租服公會、國家住都中心加速寄居蟹案件轉

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國家住都中心今（18）日表示，自8月10日啟動寄居蟹租賃服務之社會住宅包租代管案件轉銜機制以來，六都租服公會已協助聯繫上5千餘案之房東並提供諮詢。

國家住都中心指出，目前已有2千5百餘位房東完成登記意願調查，現已陸續進入轉銜程序；呼籲尚未完成意願登記的房東、房客盡速辦理，俾及時獲得協助。

國家住都中心進一步說明，在完成意願登記的房東如有指定的第五期計畫服務業者，將優先尊重其意願，並請受指定的業者主動協助房東。

國家住都中心指出，未指定業者的案件，將由各地租服公會依所轄業者量能，採公平輪配方式安排業者接洽。民眾如對接洽業者或服務方式有其他考量，公會也將協助瞭解需求及進行必要調整，兼顧案件轉銜效率與民眾選擇意願。

國家住都中心同時表示，目前已與內政部共同研議本次寄居蟹案件專案轉銜的簡化程序，以盡速完成相關作業，確保房東、房客的權益與服務不中斷。

至於兆基屋管所服務的案件，國家住都中心強調，依據兆基屋管說明，該公司目前仍正常提供包租代管相關服務，財務問題亦將獲得解決，因此兆基屋管服務之社會住宅包租代管案件現階段並未納入專案。如房東、房客有任何服務相關問題，可主動聯繫兆基屋管協助。

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