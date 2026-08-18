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保瑞榮獲 HR Asia 雙項大獎 從員工認同邁向職場永續

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）18日宣布摘下權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），肯定公司根基於企業價值「The Bora Way」四項行為準則，持續提升員工認同的卓越表現；保瑞財務長暨永續長王錦菊亦上台領取保瑞首座「職場永續獎」（HR Asia Sustainable Workplace Award）。

今年共有330家業者參與評選，僅79家獲獎。保瑞從眾多企業中脫穎而出；截至2025年底，保瑞集團中高階主管的女性占比達46.14%，展現女性人才在管理層及關鍵決策中的實質影響力，而面對跨國營運及多元文化背景，保瑞長期推動以「尊重每一個人」為核心的The Bora Way，促進多國團隊合作，展現文化理解與尊重，持續打造友善且多元的職場。

此獎項經過員工匿名問卷調查，由三大構面衡量企業的職場表現。保瑞在企業文化與員工認同、員工的幸福感及團隊合作與共同行動三構面皆高於市場平均分數。

保瑞指出，連續五年推動「Bora STAR保瑞之星」並於2026年正式擴大為全球性員工表揚計畫有助於員工認識並認同企業人力資源策略，透過同仁相互提名，主動肯定實踐企業價值與展現典範行為的工作夥伴；歷年獲獎者遍及台灣與北美，累計已有超過20位同仁獲得肯定，年度獲獎者由公司全額贊助前往海外辦公室交流，透過鼓勵、讚揚與彼此認同勾勒出不同於台灣最大藥廠的國際文化。

此外，保瑞於今年完成全球人權盡職調查，系統性識別各營運據點可能面臨的職場及人權風險，持續推動集團人權管理與國際標準接軌，亦正式推行志工假制度，鼓勵員工自發投入公益服務，參與度非常高。透過志工服務與病友團體活動，保瑞集團的員工從服務過程中感受到藥廠各崗位工作的深度價值。

王錦菊與人力資源協理陳嘉菱代表受獎；她們表示：「身為跨國製藥公司，我們始終相信人才是推動產業快速前進的關鍵力量。保瑞不斷地透過全方位的機制，致力打造讓員工能長遠發展、實現職涯成就，與企業願景共榮的永續職場。」

保瑞 職場 永續

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