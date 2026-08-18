中華電擴大AI生態保育

中華電信（2412）發揮通訊網路、AI、物聯網與雲端平台等核心能力，自2024年起於台南七股頂山濕地導入黑面琵鷺AI影像辨識、AI電子圍籬及水位監測；2025年擴充多鳥種影像辨識、SILIC鳥聲辨識、水質監測、GPS路徑追蹤與CityOS視覺化平台，並成立「AI科技復育生態教育中心」；2026年再導入鳥類水上方舟、AI小燕鷗日誌及繫放追蹤，將保育由冬季黑面琵鷺延伸至夏季小燕鷗繁殖期。

目前AI影像辨識已擴增至15種濕地鳥類，SILIC可辨識33種鳥音，補足夜間、遮蔽及低能見度等影像限制。

GPS追蹤已完成九隻救傷野放黑面琵鷺，其中兩隻分別於台南七股與高雄永安野放，首次透過軌跡確認於北返途中會合並共同跨海；2026年亦完成三隻小燕鷗追蹤器安裝與繫放，持續累積繁殖季活動資料。

2025年颱風造成七股防風林、通訊及監測設施受損，團隊仍於度冬季前完成復原與升級。2026年頂山濕地黑面琵鷺度冬高峰仍約400隻，異常個體發現時存活率由65.7%提升至100%。AI電子圍籬與巡護協作使人犬干擾逐步下降；遠端監測每年可減少約768小時車輛巡查，估算減少約5噸CO2e。

中華電信「百種保育計畫」已復育21種原生植物，其中九種為受脅植物；苗栗三義電信基地取得OECMs「保育共生地」認證；樹木碳匯公民科學計畫已累積6,925筆校園量測資料，培育490位認證企業志工；「八年15萬棵樹」計畫預計累計栽植109,503棵。自2024年起參與農業部林保署「泰舊換新‧竹構未來」專案，推動十年期桂竹林撫育計畫，七股鳥類水上方舟更運用竹林撫育產出的疏伐竹材，串聯自然碳匯、材料再利用與候鳥棲地營造。

中華電信智慧保育延伸至澎湖海草復育、原生與受脅植物、OECMs棲地管理及自然碳匯；長期逐步整合影像、聲音、水文、植物物候與碳匯資料，建構「中華電信AI生態數據庫」，支援自然風險評估、TNFD揭露與智慧保育服務發展，實踐「科技為善、永續前行」承諾。