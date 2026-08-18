六都預售屋買氣 價量背離

六都預售市場價量結構重組，據中信房屋彙整預售實價資料指出，相較去年上半年，今年上半年一手市場除了房價持續盤整外，買氣已從先前「價量齊揚」，轉為「價量背離」格局，接下來是否撼動當前盤整房價，值得持續觀察。

聚焦雙北，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，台北市呈現「量縮價撐」，新北市則由量縮逐步轉為「面狀修正」。雙北房市罕見出現分歧格局。統計今年上半年住宅平均房價，台北市12個行政區有11區較去年同期上漲，僅南港區微跌0.4%；新北市16個納入統計的行政區，卻有11區房價下跌，僅四區上漲、三峽區持平。同樣是11區，房價走勢一漲一跌，凸顯市場退潮後，雙北已告別齊漲時代。