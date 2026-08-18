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中鋼推專案價淡季搶單 提前為9月旺季暖身

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼。 聯合報系資料照
中鋼。 聯合報系資料照

鋼市進入傳統淡季，價格整體呈現窄幅震盪，供需矛盾略有改善，但真正需求尚未回溫，市場仍缺乏明顯反彈動能，短線多空拉鋸僵局難解，尤其大陸鋼價「跌幅有限、漲不起來」，後續將以盤整運行為主，中鋼（2002）祭出專案價激勵買氣，期待能活化交易。

大陸鋼市近日掀起減產潮，當地鋼筋廠逾六成五陷入虧損，迫使鋼廠主動檢修、壓低產量，產能利用率降至40%、探近四年最低。面對8月傳統淡季，中鋼推出專案價格，鼓勵下游客戶適時備料、擴大接單，盼活化市場交易、穩住淡季出貨，提前為9月傳統旺季暖身。

儘管目前終端需求仍未明顯回溫，但隨大陸鋼廠減產、煉焦煤成本維持支撐，加上中鋼專案價催動買氣，市場關注供給收縮、低價促銷及旺季拉貨三股力量，能否共同點燃「金九」反彈行情。

中鋼專家指出，大陸內部低通膨環境，為後續財政寬鬆政策提供空間，國際上美國聯準會降息預期升溫，但地緣政治衝突已由高強度軍事行動轉為拉鋸，對鋼鐵等黑色系大宗商品的實質激勵相對有限，多空雙方均缺乏足夠強大的力道，可以打破當前沈寂的平衡狀態。

展望後市，8月下旬北半球尤其亞洲仍處於高溫多雨的傳統施工淡季，加上建築工地資金到位率連續下滑，鋼材需求難以在短期內迎來爆發式增長，隨著前期檢修鋼廠陸續復產，供應端壓力可能邊際回升，市場可能再度面臨小幅累庫風險，短期鋼市將維持區間震盪、盤整運行步調。

中鋼專家表示，鋼市能否真正築底反彈，核心觀察重點主要落在觀察鋼廠復產力道，尤其半數鋼廠虧損，產能釋放的實際規模有限。此外，終端需求能否修復，在9月傳統旺季前夕，期待工地施工與製造業復工的實質拉貨能實現；還有成本支撐強度也很重要，煤鐵價格不能過度疲弱。

此外，豐興鋼筋價格在連續三周平盤後，昨（17）日新價每公噸跌200元，受到市場高度關注，國內建築鋼材市場進入新的價格攻防階段。

上市鋼廠主管指出，國際廢鋼並沒有大幅走弱，鋼廠原料成本下跌空間有限，另一方面，電力、人工及其他生產成本仍處相對高檔，鋼廠在鋼筋需求疲弱之際，價格操作空間受到壓縮。

中鋼 鋼價 買氣

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