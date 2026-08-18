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華航以人為本 打造幸福職場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航蟬聯四屆榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，由資深副總經理陳奕傑（右）代表領獎。華航／提供
華航蟬聯四屆榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，由資深副總經理陳奕傑（右）代表領獎。華航／提供

2026年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果出爐，華航（2610）再度脫穎而出，蟬聯四屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，憑藉以人為本的核心價值，持續打造讓員工安心成長、樂在工作的幸福職場，成為唯一連續獲獎的國籍航空，穩居亞洲最佳優質雇主典範。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲人力資源領域最具指標性的年度評選之一，亦為衡量企業雇主品牌的重要標竿；今年台灣區共有330家企業參選，華航於激烈評選中再創佳績，連續四年抱回「亞洲最佳企業雇主獎」。此次評選中，華航於「組織團隊」指標表現尤為亮眼，獲得最高分數。

華航視員工為公司最重要的資產，提供具市場競爭力的薪資，以及優待機票、員工持股信託等多元福利制度；今年持續以「工作生活平衡」為核心，舉辦員工日Open House系列活動及健康紓壓日，邀請同仁與眷屬參訪華航園區及修護工廠，促進親子關係，照顧員工身心健康與生活品質。

華航深耕人才培育，透過多方溝通機制及ESG人才永續策略，建立開放共融的職場文化。

展望未來，隨著全新787機隊即將加入營運，華航持續推動人力招募計畫，打造多元職涯發展管道，提升專業能力與國際競爭力，提前布局未來所需人才，以支持企業穩健成長。

華航今年獲獎捷報頻傳，佳績榮耀接連綻放，華航雜誌《Dynasty》機上刊物也於2026年美國APEX年度優秀出版獎中，勇奪雜誌版面設計大獎及電子期刊卓越獎雙料殊榮，展現企業文化、品牌價值與創新實力同步獲得國際專業肯定。

此外，華航深耕永續治理，今年九度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，且二度掄元的台灣運輸業者，以全方位的領航實力，向國際證明華航實踐永續發展的堅定承諾與行動力。

華航 職場 雇主

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