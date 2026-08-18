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遠東SOGO育兒全薪給付 業界首創

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東SOGO長期深耕家庭友善職場，今年再度榮獲臺北市政府「115年度友善育兒事業獎」，且是大型企業中唯一入選的百貨業者。為填補長期被忽略的制度缺口，遠東SOGO於2025年首創百貨業「育嬰留停職務代理人工作津貼」，依職級提供每月最高6.3萬元補償，全年186人次請領，累計近127萬元，有效降低留停者、代理人與團隊三方壓力，建構「請假無壓力、工作有互助」的正向氛圍。

今年度遠東SOGO更將原「三歲以下、八成薪」之育嬰縮短工時措施，主動優化為「12歲以下、100%全薪給付」，大幅擴大適用範圍、消除員工薪資顧慮，具體減輕接送與育兒負擔，成為業界首創之政策典範。

遠東SOGO亦建立完整的多元經濟支持體系，從員工實際需求出發，提供涵蓋「結婚禮金」、「生產禮金」、「新生兒育兒補助金」及「子女就學獎助金」等多項津貼，透過全方位的福利補貼，實質鼓勵員工樂婚願生、安心育兒。公司並與鄰近幼兒園合作，提供托育合作優惠，進一步減輕員工的托育負擔，讓員工在人生每個重要階段都能感受到企業的溫暖支持。還以健康管理為主軸，由全台各分店常態性規劃各具特色的專屬家庭日。透過結合在地文化的一日遊行程，邀請員工、眷屬及孩子共同走出戶外，深化親子關係與同仁情感。

董事長黃晴雯強調，企業推動友善育兒，更需理解員工的顧慮與代理人的責任。照顧員工就是企業永續最重要的投資，將持續完善家庭支持與職涯發展制度，讓每位同仁都能安心照顧家庭、在職場持續成長，與企業共創價值。

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