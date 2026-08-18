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遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東SOGO開創業界多項員工福利措施，今年初台北市長蔣萬安（中）專程拜訪，與董事長黃晴雯（右三）及同仁合影。遠東SOGO／提供
遠東SOGO開創業界多項員工福利措施，今年初台北市長蔣萬安（中）專程拜訪，與董事長黃晴雯（右三）及同仁合影。遠東SOGO／提供

遠東SOGO再獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》肯定，連續四年榮獲「2026亞洲最佳企業雇主獎」，並一舉拿下「人才轉型獎」、「科技賦能獎」、「永續職場獎」及「多元平等共融獎」，共獲五項大獎，展現長期投入人才發展、友善職場與永續治理的成果。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，本次獲得HR Asia五項大獎，是對公司持續推動人才發展與職場轉型的高度肯定。

面對缺工、跨世代溝通及數位轉型等挑戰，遠東SOGO全面啟用新職等架構，將原有10個職等細分為18個職等，建立管理職與專業職雙軌發展制度，讓員工依專長與職涯目標持續成長；2025年投入逾707萬元教育訓練經費，平均每人受訓21.92小時，並有115名員工完成內部調任、233人獲得晉升。全體正式員工離職率由2022年的23%降至2025年的14.68%，反映人才培育與職涯制度已逐步轉化為留任成果。

在科技賦能方面，遠東SOGO持續建置數位辦公系統、更新內部行政作業系統，並導入全球職位評等系統，提升工作效率與人才管理精準度。公司也透過年度員工參與度暨ESG調查蒐集意見，交叉分析歷年結果，將員工回饋轉化為福利、學習及人才制度的具體改善。

為使永續不只停留在企業政策，遠東SOGO依不同職級推動分層ESG教育。2025年永續知識有獎徵答參與率達80.75%，平均成績95分；員工調查顯示，84.88%同仁願意協助公司推動永續。公司並透過ESG最佳貢獻獎、創新提案及節電競賽，引導員工將知識轉化為行動，其中132名員工共同節省26,576度電，更將永續敏感度延伸至永續飲食、食農教育及綠色消費推廣。

遠東SOGO亦持續打造多元共融職場。2025年中高階主管女性占49.53%，性別友善職場課程完訓率100%。並提供育嬰縮短工時八成薪，首創百貨業「育嬰留停職務代理人工作津貼」，全年186人次請領、金額近127萬元。

SOGO 雇主 黃晴雯

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