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智慧經營／士林電機總經理郭約瑟 緊守核心力 站上AI浪頭

經濟日報／ 朱曼寧
士電總經理郭約瑟「核心能力不能丟」的經營哲學，守住公司實力。記者朱曼寧／攝影
士電總經理郭約瑟「核心能力不能丟」的經營哲學，守住公司實力。記者朱曼寧／攝影

AI浪潮推升全球電力需求大爆發，重電產業從過去相對低調的傳統產業，一躍成為市場焦點。士林電機（1503）總經理郭約瑟深耕產業40年，抓準這一波浪潮，並透過「核心能力不能丟」的經營哲學，不僅讓公司在產業谷底時守住實力，更在AI時代站上浪頭。

郭約瑟在民國76年加入士電，至今已近40年。他笑說，自己幾乎把所有產品都做過一輪，短則三年、長則十年，從設計、製造、產品開發到管理，每一個環節都親自歷練，因此對重電產品的生命周期與製造流程瞭若指掌，加上職涯初期曾與日本三菱技師密集合作三年，因此從設計觀念、品質管理到製程改善，都在第一線學習，也讓自己快速建立完整的技術底子。

創新分工 推產品經理制

除了現場歷練，士電也提供完整的人才培育制度。公司安排他攻讀交通大學管理科學碩士、台大在職經營專班，從技術人員逐步建立經營管理能力，也向公司前輩學習策略思考與決策判斷。「一路邊做邊學，管理知識愈來愈完整。」郭約瑟說，自己能從基層員工一路走到總經理，公司給予的培養與信任，是最重要的關鍵。

郭約瑟坦言，過去確實曾有人高薪挖角，看中的是他的設計與管理能力，但他始終沒有離開。「我一直抱著感恩的心，公司栽培我、給我很多機會，我也希望對公司有所回報。」

在他眼中，士電良好的企業文化、團隊氛圍與彼此信任，遠比短期待遇更有價值，也讓他願意把人生最精華的歲月都留在士電。

成為總經理後，郭約瑟最重視的不是設備，而是人才。他打破傳統功能分工，推動「產品經理制」，由每位主管負責一項產品，從設計、製造、品管一路做到營業，不再只侷限於單一專業。

誠信為先 贏得客戶信任

同時，他也成立讀書會，每周固定開會，透過閱讀、報告與討論，引導主管建立經營管理思維。

「如果一直待在設計部，就永遠只會設計。」郭約瑟認為，唯有跨部門輪調，才能培養真正的經營人才，也提高組織的人才活用度。他也將董事長經常勉勵團隊的「熱忱、熱情、執著、榮耀」，視為帶領團隊的重要價值。

談起管理哲學，郭約瑟反覆提到的一句話是「核心能力不能跑掉。」他指出，重電產業並非一路順遂，過去也曾歷經低潮，但企業不能因景氣不好就停止投入。「低谷時最重要的是守住核心能力，只要能力還在，市場機會來的時候，就能在第一時間抓住。」

他舉例，早年比流器、比壓器產品面臨國際材料全面升級，市場從橡膠改為樹脂絕緣，當時公司決定投入研發。團隊花了一整年時間，到國外買回各家產品逐一拆解分析，經常從早上9點做到晚上9點，反覆試驗與改良，才成功完成轉型。

如今士電在比流器、比壓器市場占有率已從不到三成提升至七成，更成功開發24kV高電壓產品，由於電壓愈高、失效率控制愈困難，目前市場上敢投入的廠商並不多。

郭約瑟更透露，士電產品放電值僅有國際標準的一半以下，安全性已達國際頂尖水準，成為半導體與高科技產業的重要合作夥伴。

值得一提的是，在浪潮下，儘管士電訂單滿手，但郭約瑟仍堅持「誠信比趕工更重要」。他透露，曾有客戶願意支付趕工獎金，希望提前交貨，但士電從不因價格打亂生產節奏，而是建議客戶提早下單、提前備料，利用標準化與供應鏈管理降低成本與交期風險。

「我不要你的趕工費，你後面的訂單繼續給我就好。」一句簡單的承諾換來客戶長年的信任，也成為士電在全球重電市場最重要的競爭優勢。

電力需求 士電 總經理

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