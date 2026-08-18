商業興觀點／循環經濟轉型 提升產業韌性

歐洲近年深受地緣政治衝擊，對永磁鐵、重稀土等關鍵原物料（CRMs）的單一供應商依賴度高達85%至100%，在大國角力中極易受制於人。面對此困境，歐洲正將循環經濟從環保口號，蛻變為企業維持「韌性」的核心商業考量。

對於同樣高度依賴原物料進口、身處全球供應鏈關鍵地位的台灣而言，歐洲的轉型經驗提供了極具價值的戰略指引，可從以下四個面向加以借鏡。

歐洲企業已深刻體認到，供應鏈中斷與全球危機日益頻繁，「韌性」早已不是可有可無的概念，而是必須精算的實際現金耗損。與此同時，社會觀念也產生根本性轉變——廢棄物不再是負擔，而是珍貴的潛在資源庫。台灣作為全球電子與半導體製造重鎮，應仿效此一戰略思維，不再將循環經濟僅視為ESG評鑑加分項目，而是把電子廢棄物、工業副產品視為減少對外依賴、建立本土穩定供應鏈的關鍵戰略物資。

儘管歐洲高度依賴關鍵原物料，這些高價值材料的回收率卻普遍低於1%，主因在於精煉產能不足，以及高昂人力成本使工業化人工拆解難以為繼。歐洲因此大力推動結合機器人與人工智慧的自動化拆解，即能自動辨識並處理損壞程度各異之複雜報廢品——視之為專屬的「物理AI」顛覆性應用場景。

台灣本身具備強大的資通訊、硬體製造與AI研發實力，正是無縫接軌此一藍海市場的絕佳條件。透過研發自動化拆解與關鍵原物料回收設備，不僅可解決產業缺工與高昂營運成本，更有潛力將先進循環技術與整廠設備輸出至全球市場。

歐洲的經驗顯示，專注於硬體開發與關鍵原物料回收的新創公司，在成長期往往面臨100萬至300萬歐元的嚴重資金斷層。由於實體硬體開發需要龐大資本支出與漫長周期，傳統追求短期回報的風險投資模式完全不適用。

此外，歐洲僅8%的資金由具實際創業經驗的「營運者」主導，遠低於美國的50%，導致深科技新創極度缺乏實務指導。台灣的資本市場與企業創投在支持循環經濟新創時，須調整為具長遠眼光的「耐心資本」，同時鼓勵由豐富產業經驗的成功企業家引導資金，陪伴新創熬過硬體研發與規模化的漫長陣痛期。

大型企業擅長漸進式創新，卻難以在內部孕育顛覆性技術突破，必須仰賴外部新創的能量。然而，新創團隊在對接傳統大型產業時，往往找不到正確的溝通窗口，雙方在運作速度與邏輯上存在嚴重文化落差。台灣的龍頭企業應主動建立跨界溝通橋樑，給予採購承諾或提供實證場域。願意與新創共同承擔初期風險的魄力，正是幫助本土循環經濟新創取得後續建廠融資、進而實現規模化量產的最關鍵推力。

循環經濟的轉型，從來不只是環保議題，更是攸關產業存續的戰略布局。面對日益動盪的全球供應鏈，台灣若能以歐洲為鏡，將韌性思維落實於財務決策、善用自身科技優勢投入物理AI研發、構建耐心資本生態系，並由大型企業帶頭擁抱創新，便能將循環經濟化為台灣產業在全球競爭中難以撼動的核心競爭力。