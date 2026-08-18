數位沛方／知識資產化 三步驟到位

台灣中小企業發展時常見的一個現象，就是企業主往往因為不夠信賴員工，很多事情都得經過自己，結果把自己搞得又累又病。

前陣子問一位企業主朋友：為什麼不嘗試把工作交給員工？他回我：「算了吧，之前我把工作交給員工後，結果他不會的時候又來問我，一來一回，我最後忍不住把事情拿回來自己做，比在那邊來來回回省時間。」

其實，這是一個很不好的習慣，而且是不少企業都有這樣的情況，至於為什麼會這樣，有一個可能的原因是大家都有做SOP，但SOP裡面記錄的通常只有「怎麼做」，卻沒有留下「為什麼這樣判斷？」

舉幾個例子：業務知道怎麼報價，但不知道老闆為什麼某些客戶願意降價、某些客戶不願意；行銷知道怎麼投廣告，但不知道老闆判斷一個產品值不值得推的標準；客服知道怎麼回答問題，但遇到例外狀況，還是只能問主管。

當企業規模還小，老闆就是最大的資料庫，也是最重要的決策系統、最後一道客服，更是公司最大的業務，所以當老闆不在時，公司就會一團混亂。

想要改善這樣的問題，有些人會建議用AI Agent來做事情就好，但我反而覺得，先做好企業知識資產化，才能從根本改善現況。至於要如何做到企業知識資產化，在此列出幾個步驟。

第一步、找出公司的「關鍵人物依賴」

先問自己，哪些事情只要某個人不在，公司就卡住？例如老闆才能報價、主管才能處理客訴、資深業務才知道哪些客戶不能這樣談。那這些就是最值得優先整理的地方。

第二步、整理SOP，要整理「判斷邏輯」

一般作SOP可能是「客戶詢價→查成本→報價」。但這其中，更有價值的知識包括「什麼客戶可以給折扣？哪些情況不能降價？哪種訂單即使毛利低也值得接？哪些客戶看起來大，其實風險很高？」這些判斷邏輯，才是真正得傳達出來的知識，有了這些，無論要交接給其他員工或是餵給AI執行，才能讓他們有所判斷依據。

第三步、把歷史決策案例留下來

在提供判斷邏輯的時候，最好也同步加上案例，如「為什麼當初接受這個客戶？為什麼那個產品停止販售？為什麼去年廣告預算增加？」把這些也做出來後，才有辦法在後續作判斷時有個依據。

最後，這些資訊除了提供給負責的同仁，也可以同步提供給AI，提供時可搭配SOP、FAQ、產品資料、會議紀錄、案例、決策原則與內部教材整理等，如此若員工有問題可以先問AI，而不是每次主要決策者不在時，現場只能空轉。而等到更穩定之後，再去使用AI Agent來搭配執行，讓整體的效率跟決策速度獲得提升。