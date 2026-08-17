上半年成績單出爐！台中6大指標案「月月成交」 憑品牌力逆勢突圍

2026年上半年，在信用管制與政策調控的雙重考驗下，投資型買盤退場，房市步入深水區。然而，根據內政部實價登錄最新數據顯示，台中仍有多個預售案繳出「月月成交」的穩健去化成績，數據證明房市資金並未消失，而是精準轉向具備品牌底蘊與規劃深度的指標建案。

針對當前市況，住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，目前台中換屋的主力總價帶約落在2,000萬至4,000萬元區間。這類高總價買盤對市場具備高敏銳度，購屋決策理性，在濃厚觀望氣氛下，出手條件更為嚴格。

因此，能在2,000萬元門檻中突圍、維持每月穩定去化的建案，印證其格局、工法與地段潛力，確實符合換屋客群的實際需求與標準。

在這波換屋潮中，受惠軌道經濟、生活圈逐步完熟的機捷特區成為矚目焦點。其中，深耕北屯多年的漢宇建設推出指標案「漢宇雲衍SKY VISION」，歷經7年整合捷運北屯總站260公尺處1,513坪雙公園角地，打造27層超高層純住宅案。

有別區內其他預售案，全案規劃37至49坪、三至四房產品，以絕版的基地條件和產品力度，精準吸引高資產自住客目光。

實登數據顯示，該案上半年均價穩站61.56萬元，平均總價達3,011萬元。「漢宇雲衍」在開發規模、產品規劃與價格門檻均創下區域指標的情況下，依然維持穩健去化，顯示頂層客群對其建案稀缺性與建商品牌力的實質支撐。

發展動能同樣強勁的十四期與水湳經貿園區，品牌建商的去化表現同樣穩健。「華固四季滙」規劃26至40坪的二至三房產品，上半年成交均價來到73.25萬元，總價帶落在2,000萬至3,556萬元之間。

而位於水湳核心的「泰御Sky Island」，以26層城市空島概念規劃23至33坪產品，鎖定頂端置產族，今年均價達86.89萬元，總價帶更向上延伸至3,593萬元，凸顯高端買盤對重大建設區段資產的信心。

單元四的「惠宇The ALPHA」平均總價3,170萬元，與十三期「國泰蒔萃」平均總價3,450萬元，總價帶2,828萬至3,950萬元，則顯示出穩健型建商在市場中的品牌防禦力。

兩案總價門檻雖高，卻仍能保持穩定的去化速度，反映出在觀望氛圍下，高資產買盤仍傾向將資金投入具備長年營造口碑與完善售後服務的品牌建商，將其視為相對安穩的置產標的。

綜觀2026年上半年的實價登錄表現，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶說明，市場資金並未退潮，而是轉向重視產品基本面，這些均總價突破2,000萬仍能維持月月成交的預售案，顯示高總價市場的剛性需求具備韌性。

展望未來，賴志昶認為，房市將持續朝「K型化」發展，買氣將進一步集中於品牌口碑佳、營建標準高且產品定位精準的個案。